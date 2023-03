Le ministre des affaires étrangères et de la coopération et président du comité d'orientation et de supervision du Hadj au Bénin, Aurélien Agbénonci a fait ce mercredi 15 mars 2023 à Cotonou le lancement officiel du Hadj 2023. L' occasion a été saisie par le patron de la diplomatie béninoise pour déclarer que ceux qui devront effectuer le Hadj 2023 devront débourser la somme de 3.500.000 fcfa. Pour le ministre Aurélien Agbénonci, le montant de 3.500.000 FCFA couvre les frais de visa, de transport par avion , le transport interurbain, l'hébergement, la restauration, l'assurance mais aussi les différentes taxes en vigueur en Arabie Saoudite.

Le président du comité d'orientation et de supervision du Hadj a précisé que les frais de participation de l'édition 2023 du Hadj ont connu une augmentation de 100.000 fcfa par rapport au prix de l'année dernière ( 3.400.000 Fcfa en 2022) à cause de "certaines contraintes et notamment le souci d'améliorer davantage les conditions de participation des fidèles musulmans béninois au pèlerinage de la Mecque". Le ministre des affaires étrangères et de la coopération a profité de l'occasion qui lui est offerte pour inviter " les frères musulmans désireux d'accomplir les rîtes du Hadj cette année devront se rapprocher de 27 sociétés agrées par le gouvernement dont la liste est disponible sur le site web du ministère des affaires étrangères". 4600 places sont accordées aux pèlerins béninois cette année par l' Arabie Saoudite .

Il est à préciser que la principale innovation de cette édition 2023 du Hadj est l'élaboration d'un guide pratique à l'usage des pèlerins. Selon le ministre Aurélien Agbénonci, ce guide décline les étapes, les actions, les responsabilités et les règles de gestion que l'on doit observer et pour réussir l'organisation du Hadj. Il faut souligner que la date de clôture des inscriptions sur la plateforme dédiée à cet effet est fixée au 18 mai prochain. Quant aux sociétés agrées qui souhaiteraient bénéficier des services personnalisés , elles devront se rapprocher de la Direction générale de l'Agence pour la gestion , de la logistique des officiels au plus tard le 15 mai 2023. Le Hadj 2023 aura lieu du 26 juin au 1er juillet 2023.