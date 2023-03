Le Ministère public a requis 5 ans de prison, dont 4 ans fermes, et un million de francs CFA d’amende contre un vendeur de cartes SIM de pays européens. Il est poursuivi pour complicité d’escroquerie via internet. Ouvert mardi 21 mars dernier, le dossier a été mis en délibéré pour le 02 mai 2023. Un jeune homme de la vingtaine a été arrêté à Bohicon et déposé en prison pour complicité d’escroquerie via internet.

Lors du procès qui s'est tenu mardi 21 mars 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), cinq ans de prison dont 4 ans fermes, et un million de francs CFA d’amende ont été requis contre ce jeune homme pour vente présumée de cartes SIM téléphoniques de pays européens aux cybercriminels. Le jeune homme a été arrêté et déposé en prison alors qu'il voulait faire la livraison d’une de ces cartes étrangère à un client qui n'est personne d'autre qu'un policier. Lors des enquêtes, le policier l'avait contacté sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour un client à la recherche de cartes SIM allemandes. Le dossier a été mis en délibéré pour le 02 mai 2023.