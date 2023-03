L' ex ministre d'État chargé des travaux publics et des transports sous le régime de l'ancien président Boni Yayi et membre du parti Bloc républicain , Gustave Sonon a été reçu le dimanche 19 mars 2023 sur la chaîne de télévision en ligne ESAE TV. Au cours de l'émission, il s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité notamment sur la gouvernance du Président Patrice Talon. Selon l'ancien ministre d'Etat chargé des travaux publics et des transports, sous le règne de l'actuel chef de l'Etat béninois, il y a des réalisations de grande envergure. Pour lui, le Président Patrice Talon est un homme d'Etat très ambitieux car aujourd'hui, nous notons de belles routes, et ceci avec nos propres moyens à travers le partenariat public-privé.

C'est pour cela qu' il se réjouit que "le Bénin se porte très bien" et " l'animation de la vie politique est vivante". Au sujet de cette animation de la vie politique qui est vivante, il fait allusion à la participation de tous les partis politiques de toutes les tendances confondues aux dernières élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 avec le retour à l' Assemblée nationale d'une force politique de l'opposition. Ce qui rend plus heureux Gustave Sonon, c'est la présence massive des femmes au parlement de la 9ème législature. Pour lui, c'est le fruit d'une importante réforme mise en œuvre sous le premier magistrat du pays. " Le président Talon fait partie des rares présidents qui ont opté pour une promotion confirmée du genre et il l'a fait sur tous les plans" a-t-il lâché.

A l'endroit de la gent féminine, l'invité de Esae-TV a déclaré que tout ce qu'il demande aux femmes , c'est de faire en sorte qu'elles puissent donner raison au président Patrice Talon. Ce qui a encore impressionné le plus l'ex ministre d'État chargé des travaux publics et des transports, est la réalisation de la Zone industrielle de Glo-Djigbé Zè ( GDIZ) qui est actuellement en cours. Pour Gustave Sonon, " ce qui est en train d'être fait à Glo-Djigbé est très important" et que " des treillis, des tenues militaires et autres peuvent être fabriqués aujourd'hui chez nous " et " on en est fier ". Il a par ailleurs reconnu que toutes ces réalisations nécessitent des sacrifices et que beaucoup de gens se plaignent que " la vie est dure , nos poches saignent" . Le militant du parti Bloc Républicain se dit " très heureux par rapport à tout ce qui se fait et qui impactera plusieurs générations à venir".

Concernant la méthode du président Patrice Talon, il a déclaré que " c'est quelqu'un qui est orienté vers des objectifs". Il a fait savoir que ce dernier fait suffisamment le diagnostic du pays, ne perd pas le temps et fonctionne " comme un caméléon et ne détourne pas la tête" et "vous pouviez beau crier , ce qui le préoccupe c'est l'objectif à atteindre". Il n' a pas manqué d'exhorter " les jeunes à changer de métier car il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui à leur profit de sorte qu'on puisse accompagner le développement en cours".