Les 4ème et 5ème mandatures de la Cour constitutionnelle respectueusement présidées par l’ancien bâtonnier Robert Dossou et le Professeur Théodore Holo ont été honorés ce mardi 14 mars 2023 à la salle d’audience Mgr Isidore de Souza de ladite institution à Cotonou. C’était un moment de retrouvailles et de convivialité pour plusieurs anciens membres de la Cour constitutionnelle qui ont fait le déplacement dont la première présidente, Mme Elisabeth Pognon.

Le président de la 6ème mandature de la Haute juridiction en matière constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou, rapporte la cellule de communication de la Cour, a déclaré que « ni les contributions contenues dans des hommages ni les quelques mots ici prononcés ne peuvent traduire véritablement et complètement l’œuvre accomplie par une mandature à la Cour constitutionnelle ».

Pour M. Issifou, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle notamment Robert Dossou, professeur Théodore Holo, Elisabeth Pognon, et Feue Mme Conceptia Liliane Denis Ouinsou ont joué un rôle important dans l’enracinement et l’édification de l’Etat de droit par la justice constitutionnelle au Bénin, la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, la régulation de l’activité des pouvoirs publics qu’en ce qui touche à la question électorale, bref, dans tout le domaine de compétence dévolu à la haute Juridiction. « Les réflexions proposées dans les publications en l’honneur de la 4ème mandature présidée par le Bâtonnier Robert Dossou (2008-2013) et celles de la 5ème mandature dirigée par le professeur Théodore Holo (2013-2018) offrent une vue élargie de l’œuvre jurisprudentielle de la Cour. En ce sens, elles présentent une moisson riche, et diversifiée » a-t-il indiqué.