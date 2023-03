L'allure que prend la dépravation de la jeunesse béninoise sur les réseaux sociaux n'est pas du goût du comédien béninois Prince Yadjo. Dans un texte publié sur sa page Facebook ce mercredi 1er mars 2023, l'artiste s'est prononcé en particulier sur la situation de la nommée Estelle A.. Il s'agit de la jeune fille dont la sextape de partouze a fait le tour des réseaux sociaux l'année dernière. En effet, ce que Prince Yadjo lui reproche, c'est le fait qu’Estelle A. continue à chercher le buzz sur les réseaux sociaux avec ses vidéos à caractère sexuel.

‹‹ Je serai un peu fort et dégoûtant ce matin, car la vérité m'aurait obligé. C'est le mois où nous célébrons les vraies femmes et nous n'allons pas laisser les petites filles paresseuses, salir leurs réputations. Ailleurs, on fait la promotion des talents cachés et des créateurs de contenus, mais malheureusement chez nous, on fait la promotion des filles paresseuses et des gérantes de bizi ››, peut-on lire sur la page Facebook du comédien béninois. Le plus choquant selon l'acolyte de l'oncle Bazar au bon vieux temps, est que des artistes comme lui soient abonnés aux pages de cette jeune femme et commentent en bien ses publications. Alors que le rôle d'un artiste n'est pas seulement de distraire, mais aussi d'éduquer.

‹‹ Estelle A. comme c'est d'elle il s'agit ce matin, se croirait s'octroyer un don de buzz, mais elle n'a qu'à se détromper. Je vois même des collègues artistes commenter en bien sa page et autres, mais on est où là. Se faire envoyer en l'air par deux à trois hommes à la fois pour un lPhone aussi serait du buzz ?››, s'indigne Yadjo. Il a affirmé qu'il est déterminé à œuvrer comme il le peut pour décourager ces personnes qui constituent des dangers pour les plus jeunes du Bénin. Il a invité les jeunes filles qui font le commerce du sexe à comprendre que les personnes ou personnalités qui les encouragent à ces activités pas catholiques, leur tourneront le dos lorsque les conséquences feront surface. Il n'a pas manqué de lancer un appel à la Haute Autorité de Audiovisuel et de la Communication, au gouvernement ainsi qu'aux autorités sécuritaires pour que des dispositions soient prisent afin de recadrer ces filles. ‹‹Levons-nous pour ce combat ››, a conclu le comédien.