À travers une note de service en date du vendredi 24 mars 2023, le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Yves Chabi Kouaro invite les enseignants ACDPE a être présents à tous les regroupements et à être assidus aux cours. Par cette même note administrative, le ministre met en garde les éducateurs absentéistes qu'ils seront les seuls à être tenus responsables des déconvenus qui découleront de leur comportement.

Dans le cadre de la formation des enseignants ACDPE, des promotions 2012, 2014 et 2016, et de tout autre enseignants du ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) retenue à l'issue de l'étude des dossiers, le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Yves Chabi Kouaro rappelle à tous les enseignants stagiaires qu'ils sont tenus d'être présents à tous les regroupements et d'être assidus aux cours pour avoir droit au différentes évaluations et à la certification finale de la formation.

Il s'agit des enseignants mis à la disposition de l'École Normale Supérieure de Porto-Novo, de l'École Normale Supérieure de Natitingou , de l'École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique de Lokossa et de l'Institut National de l'Éducation Physique et Sportive de Porto-Novo. ‹‹ En conséquence tout enseignant stagiaire qui fera preuve d'absentéisme ou d'irrégularité pendant la formation sera tenu seule responsable des déconvenues qui en découleront ››, avertit le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle Yves Chabi Kouaro dans une note de service en date du vendredi 24 mars 2023.