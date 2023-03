L'homme d' affaires béninois , Sébastien Ajavon , actuellement en exil, n'est pas encore au bout de ses peines. A la demande de l' Etat béninois, selon Le Matinal 15 immeubles de Sébastien Ajavon, situés dans la commune d'Abomey-Calavi précisément dans le département de l' Atlantique, seront mis en vente. Cette vente aux enchères publiques est prévue pour avoir lieu le lundi 20 mars 2023 à 10 heures à l' audience du Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi.

A part ce lot de 15 immeubles , un autre lot de 18 immeubles, tous situés dans la commune de Sèmè-Podji dans le département de l'Ouémé seront vendus le 14 mars 2023 à 8h30 minutes au cours d’une audience au Tribunal de première instance de Porto-Novo statuant en matière de vente sur saisie immobilière.

Il faut préciser que ces différents immeubles qui sont mis en vente aux enchères publiques au plus offrant et au dernier enchérisseur, ont été saisis par l’Etat béninois suite à une décision de justice. Rappelons que le richissime homme d'affaires béninois a été condamné à 5 ans de prison avec une amende de près de 160 millions de francs cfa pour une fraude à la TVA. Dans une autre affaire notamment celle de cocaïne, Sébastien Ajavon a été condamné en 2018 par contumace à 20 ans de prison ferme par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme ( Criet).