Le 08 Janvier dernier, les Béninois ont été conviés aux urnes pour élire leurs députés. Ces élections étaient les premières depuis l'avènement du régime de la rupture qui connaissaient la participation de l'opposition béninoise. Quelques jours plus tard, la CENA a rendu les résultats provisoires et la cour constitutionnelle les résultats définitifs. Le parti UPR est sorti vainqueur de ses élections, suivi des partis BR et LD qui avait le même nombre de députés. Le dimanche 12 Février dernier, les 109 députés ont été installés et le bureau de l'Assemblée nationale est connu. La constitution du bureau de l'Assemblée nationale n'est pas du goût du parti Les Démocrates qui a déposé un recours vendredi dernier.

Vendredi dernier, le parti d'opposition Les Démocrates a déposé un recours à la cour constitutionnelle contre l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, qui a eu lieu le mois dernier. Le parti a contesté la composition du bureau de l'Assemblée nationale, affirmant qu'elle ne respectait pas la règle de la proportionnalité. Selon la règle de la proportionnalité, le bureau de l'Assemblée nationale doit être composé en fonction de la représentation des différents partis politiques au sein de l'Assemblée.

Dans ce cas précis, le bureau de l'Assemblée devrait être composé de 4 postes pour le parti Union Progressiste Le Renouveau, 2 pour le Bloc Républicain et 2 pour Les Démocrates. Les Démocrates ont affirmé que leur requête était basée sur les déclarations de constitution des groupes parlementaires, dans lesquelles les deux partis(UPR et BR) ont déclaré appartenir à la majorité présidentielle, composée de 81 députés. Les Démocrates, quant à eux, se sont déclarés comme étant l'opposition.

Selon Les Démocrates, étant donné que leur parti et le Bloc Républicain ont tous les deux le même nombre de députés, et sont considérés comme étant de la minorité, ils devraient avoir le même nombre de postes dans le bureau de l'Assemblée nationale. La cour constitutionnelle devra maintenant examiner le recours déposé par Les Démocrates et rendre une décision.