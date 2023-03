Dans le conseil des ministres du mercredi 01er mars 2023 , le gouvernement a décidé de l'acquisition de 500 caméras piéton et accessoires ainsi que du dispositif logiciel et matériel permettant l'exploitation des données produites, au profit des forces de Police et de Douane. Le but visé par l'Etat béninois est le renforcement de la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à la prévention des incidents au cours des interventions des agents de Police ou de Douane.

Cette acquisition de 500 caméras piéton et accessoires ainsi que du dispositif logiciel et matériel permettant l'exploitation des données produites n'a pas laissé indifférent l'ancien député et membre du parti Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpè. Réagissant sur sa page Facebook ce mercredi 01 mars 2023, l' ex-Secrétaire général du Parti Restaurer l'Espoir se demande si c'est "des caméras à infrarouge ,vision nocturne ou des caméras qui marchaient que la journée?".

Selon le responsable à la communication du parti Les Démocrates lors des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023, "nos villes sont si mal éclairées la nuit qu'il vaudrait d'abord les éclairer convenablement avant d'acheter ses 500 caméras". "KO électricité plus moins cher que la Chine" a-t-il lâché. Il faut signaler que selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 01er mars 2023, ces équipement vont permettre de favoriser par ailleurs le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs grâce à la collecte de preuves tangibles, de même qu’ils aideront à la lutte contre la corruption et à un meilleur respect de la déontologie dans la Police et la Douane.