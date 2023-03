Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum est déjà à Cotonou tôt dans la matinée de ce lundi 13 mars2023. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou par le Ministre d’Etat chargé du développement et la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération ,Aurélien Agbénonci et la ministre du commerce et de l' Industrie , Shadiya Assouman.

Le Chef de l' Etat nigérien est au Bénin suite à l'invitation de son homologue béninois Patrice Talon. Au cours de son séjour sur le sol béninois , les présidents Patrice Talon et Mohamed Bazoum aborderont entre autres les questions liées à la coopération économique, infrastructurelle et sécuritaire entre les deux pays. Il faut signaler que le Président du Niger est actuellement en tête à tête avec le Président Patrice Talon au Palais de la Marina de Cotonou.

Ce tête-à-tête sera suivi d'une séance de travail élargi aux membres des deux délégations. A la fin de cette séance de travail, il est annoncé une conférence de presse conjointe des deux présidents de la République. Demain mardi 14 mars 2023 , le Président Mohamed Bazoum visitera la Zone industrielle de Glo-Djigbé -Zè ( GDIZ) puis rencontrera dans la soirée de ce mardi la communauté nigérienne vivant au Bénin.