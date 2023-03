L’ancien maire de la commune de Djougou, Malick Gomina a été élu lors des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 député à l’Assemblée nationale de la 9ème législature. L’élection de Malick Gomina au parlement béninois a rendu le poste du maire de cette importante ville du Bénin, chef-lieu du département de la Donga, vacant. C’est dans cet ordre d’idées que le conseiller du parti Bloc Républicain, Yaya Idrissou a été désigné par son parti pour être à la tête de cette ville carrefour du Bénin. Ce jeudi 23 mars 2023, le nouveau locataire de l’hôtel de ville de Djougou a été installé dans ses fonctions par le Préfet du département de la Donga, Eliassou Ainin au cours d’une cérémonie d’installation.

Il faut signaler que le nouveau maire de Djougou Yaya Idrissou est un ancien militant de l’Alliance ABT et membre fondateur du parti Bloc Républicain. Elu conseiller dans l’arrondissement de Kolokondé, il siège depuis 2020 au Conseil communal de Djougou. Précisons que Yaya Idrissou est entre autres nanti d’un Baccalauréat qu’il a décroché au Collège d’enseignement général de Djougou. Après le Baccalauréat au Bénin, il a poursuivi ses études supérieures au Canada de 1991 à 1994 où il a obtenu un diplôme de BAC en administration, l’équivalence de la Licence professionnelle. Il s’est installé ensuite à New York aux Etats Unis où il a travaillé à l’aéroport JFK et a suivi en même temps des formations en assurance pour exercer par la suite dans ce secteur.