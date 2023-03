La Chine profiterait de son emprise sur les chaînes d'approvisionnement pour contraindre des structures étrangères ainsi que certains États à lui transférer des technologies ainsi que des innovations. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de l’«évaluation annuelle des menaces» qui a été rédigée par les services de la directrice du renseignement national. «L’État chinois est capable d'exploiter ses positions dominantes sur des chaînes d'approvisionnement clés afin d'atteindre ses objectifs, néanmoins pas sans un coût important pour lui-même», a formellement déclaré le document qui a été publié le mercredi.

Toujours selon le rapport de la directrice du renseignement national, l’invasion de Taïwan par la Chine ne ferait qu’accroître la menace en raison de ce que représente l’île dans le domaine de la Technologie. Selon les renseignements, Taïwan est l’un des leaders au plan mondial en matière de composants industriels et technologiques et particulièrement de semi-conducteurs. « La domination de la Chine sur ces marchés pourrait poser des risques importants aux secteurs américains et occidentaux de manufacture et de consommation si l’État chinois était capable de mettre habilement à profit sa domination pour des gains politiques et économiques », a ajouté le rapport de la directrice du renseignement national.

L’autre menace identifiée par le document est relative aux avancées remarquées dans le secteur militaire par la Chine. Il cite notamment le développement de missiles conventionnels. Ceci représenterait une réelle menace pour les bases militaires américaines en Asie de l’Est. Ces remarques ont été faites dans un contexte où la tension continue de monter entre la Chine et les États-Unis.