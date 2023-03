La Chine a affirmé sa volonté de maintenir des interactions étroites avec la Russie, malgré les pressions exercées sur elle par les États-Unis pour éviter la fourniture d'armes à Moscou. Lors d'une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a souligné l'importance de la coopération entre les deux pays à tous les niveaux. Il a insisté sur la nécessité de maintenir des contacts étroits et une coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Dans un contexte international complexe, M. Qin a affirmé que la Chine était prête à coopérer avec la Russie et la communauté internationale pour assurer la prospérité, la paix et la sécurité communes. Il a souligné que les efforts conjoints des deux pays étaient nécessaires pour former une communauté avec un destin commun.

Les pressions exercées par les États-Unis

Les États-Unis exercent actuellement des pressions sur la Chine pour éviter qu'elle ne fournisse des armes à la Russie, qui pourraient être utilisées dans le conflit en Ukraine. Les relations entre les États-Unis et la Russie sont tendues depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Malgré ces pressions, la Chine a réaffirmé sa volonté de maintenir des interactions avec la Russie. Les deux pays entretiennent des relations étroites depuis plusieurs années, notamment en matière de coopération économique et militaire.

Pour l'heure, le pays n'a pas officiellement accepté de fournir des armes à Moscou, toutefois, des entreprises chinoises auraient collaboré avec la Russie dans le cadre de la guerre selon des rapports. Dans le contexte actuel, la Chine et la Russie veulent être un contrepoids aux occidentaux sur la scène internationale. Les deux pays multiplient les coopérations avec les pays qui ne leur sont pas opposés notamment en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique latine.