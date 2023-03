Les allergies et les intolérances alimentaires peuvent affecter la qualité de vie de nombreuses personnes. Les symptômes peuvent varier d'une réaction légère à une réaction potentiellement mortelle. Dans cet article, nous discuterons des allergies et des intolérances alimentaires courantes et des moyens de les gérer. Les allergies alimentaires sont causées par une réaction du système immunitaire à une substance spécifique dans un aliment. Les symptômes courants peuvent inclure une éruption cutanée, une démangeaison, un gonflement de la langue ou de la gorge, des nausées et des vomissements, des difficultés respiratoires et une anaphylaxie (une réaction allergique potentiellement mortelle). Les allergènes courants comprennent les arachides, les fruits de mer, les noix et les produits laitiers.

Les intolérances alimentaires peuvent être causées par des substances telles que le lactose contenu dans le lait et ses dérivés, le gluten, les sulfites et les additifs alimentaires. Les symptômes courants peuvent inclure des douleurs abdominales, des ballonnements, de la diarrhée et de la constipation. Les personnes atteintes d'intolérances alimentaires peuvent également présenter des symptômes similaires à ceux de l'allergie alimentaire, tels que des éruptions cutanées et des difficultés respiratoires.

Si vous pensez que vous pourriez avoir une allergie ou une intolérance alimentaire, il est important de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis. Votre médecin peut recommander des tests pour déterminer si vous êtes allergique ou intolérant à certains aliments.

Les mesures à prendre

Une fois que vous avez été diagnostiqué, il est important de suivre les recommandations de votre médecin pour gérer votre allergie ou votre intolérance alimentaire. Si vous êtes allergique à un aliment, il est important d'éviter complètement cet aliment. Si vous avez une intolérance alimentaire, vous pouvez être en mesure de tolérer de petites quantités de l'aliment, mais cela dépendra de votre tolérance individuelle.

Pour éviter les allergènes et les irritants alimentaires, vous pouvez également choisir de préparer vos propres repas à la maison. En faisant vos propres plats, vous avez le contrôle total des ingrédients que vous utilisez et pouvez éviter les aliments qui pourraient vous causer des problèmes de santé.

Enfin, si vous souffrez d'une allergie alimentaire sévère, il est important de porter une trousse d'urgence avec vous en tout temps. Cette trousse peut inclure de l'épinéphrine (parfois appelée adrénaline) pour une utilisation en cas d'anaphylaxie, ainsi que des antihistaminiques pour soulager les symptômes allergiques légers.