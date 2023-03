Le département américain de la Défense est en train de revoir sa stratégie d'armement en se basant sur les enseignements tirés des combats en Ukraine, a déclaré le général Mark Milley, chef d'état-major américain. Lors d'une audition devant la commission des forces armées du Sénat américain, il a souligné l'importance de réévaluer les volumes de munitions produits en tenant compte des dépenses considérables en matière de munitions conventionnelles dans un conflit régional limité.

"L'une des principales leçons de l'Ukraine est l'incroyable dépense de munitions conventionnelles dans un conflit régional limité", a déclaré le général Milley. Il a ajouté que, dans une guerre entre grandes puissances, la consommation de munitions serait incroyable et qu'il est crucial de vérifier si les calculs opérationnels actuels sont corrects.

Le secrétaire à la Défense a demandé au département de la Défense de vérifier le fonctionnement de toutes les usines militaires actuelles pour s'assurer que les besoins en munitions sont correctement évalués. Les demandes de financement sont basées sur ces données, et le travail de réévaluation se poursuit.

Le général Milley a également souligné l'importance des obus d'artillerie de 155 mm, qui sont fournis en grandes quantités à l'Ukraine. Il a précisé qu'une attention particulière était accordée à ces munitions pour garantir leur disponibilité en cas de besoin.

Cette révision de la stratégie d'armement des États-Unis montre que l'expérience ukrainienne a un impact significatif sur la manière dont les responsables de la Défense envisagent la préparation à des conflits futurs. Les enseignements tirés des combats en Ukraine mettent en lumière l'importance de disposer de munitions adéquates pour répondre aux besoins des forces armées dans un contexte de conflit régional limité et potentiellement à plus grande échelle. La réévaluation des volumes de munitions produits et des calculs opérationnels permettra aux États-Unis de mieux anticiper les besoins futurs en matière d'armement et d'ajuster leur stratégie en conséquence.