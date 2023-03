Dans le cadre du suivi des chantiers au Bénin, le président de la République Patrice Talon a visité les chantiers situés dans les communes d’Abomey-Calavi, Ouidah et Allada. Il s’agit du marché de « Gros », des 200 logements militaires et de la caserne militaire moderne nouvellement construits à Dessa. Interviewé sur Radio Bénin, le ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato a donné les raisons qui expliquent cette descente du chef de l’Etat sur le terrain.

Selon José Didier Tonato, le président Patrice Talon a fait le choix de descendre principalement sur trois chantiers à savoir le pôle agroalimentaire de Grand Nokoué qu’on appelle généralement le marché de « Gros », le chantier des logement militaires à Allada et à Ouidah et la caserne de Déssa à Allada. Ceci pour s’imprégner des conditions de travail, de vie et du fonctionnement de cette infrastructure militaire de grande envergure. Il a déclaré que le pôle agroalimentaire est en train d’aller vers la fin des travaux et que ces travaux seront terminés normalement pour décembre 2023.

C’est pour s’assurer que toutes les précautions ont été prises pour que cette infrastructure d’envergure régionale et internationale fonctionne bien que le Chef de l’Etat a fait un tour sur ce chantier. Sur ce chantier, le président a, selon lui, donné des orientations, des instructions sur l’implantation des zones d’extension, la finition notamment sur les investissements complémentaires comme la plateforme de conditionnement pour que ce pôle agroalimentaire qu’on appelle « marché de gros » puisse bien fonctionner.

Après cette étape, le président de la République est allé sur la zone logistique que le port va construire et également la zone réservée aux entrepôts privés. Le ministre du Cadre de vie et du développement durable a précisé que « dès que ce marché de gros va s’ouvrir, il sera interdit le fonctionnement des entrepôts, des magasins ainsi que la circulation des poids lourds à l’intérieur de la ville de Cotonou ».