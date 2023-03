Présent sur LCI le week-end dernier, le chef de l’Etat béninois Patrice Talon a fait un tour d’horizon sur l’actualité nationale et internationale dans les domaines sécuritaires et économiques. Ainsi, concernant la crise économique en Afrique, il a fait certaines propositions qu’il convient de pratiquer pour voir ce qui en découle. Si joindre les deux bouts et assurer les besoins primaires deviennent un calvaire, il faudra multiplier les réflexions dans le sens du soulagement des sociétés africaines. Patrice Talon, l’hôte de LCI propose qu’il faut "contrôler les naissances".

