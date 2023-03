Très attachée au respect de la doctrine vodoun originel depuis plus de 30 ans, la souveraine Mère Mianon Adélansi Kpéssou Tchidagba dont la pierre sacrée"Ata Kpèssou" est apparue après plus de 350 années de disparition, a été doublement honorée . Elle a été d'une part élevée au même rang que ses pairs au sein du Haut conseil des rois du Bénin par sa Majesté Kpodégbé Djigla Lanmanfan, souverain du royaume d'Allada et président du Haut conseil des rois du Bénin.

Mieux, la souveraine mère Mianon Adélansi Kpéssou Tchidagba a été investie d'autre part,Chef suprême des Cultes endogènes au sein du Haut conseil des rois du Bénin. Une lourde charge qu'elle a accepté pour la restauration du Vodoun sur toute l'étendue du territoire national. C'est ensemble,la main dans la main et avec un esprit de solidarité,de fraternité,de tolérance et d'amour du prochain que nous allons atteindre les objectifs"..a confié la souveraine mère Mianon Adélansi Kpéssou Tchidagba.

Cette pierre sacrée qui m’est apparue est une pierre authentique qui, de par sa texture, sa forme, bref ses caractéristiques, s’identifie à la pierre sacrée qui était le symbole de la pureté pour nos ancêtres, il y a plusieurs centaines d’années », souligne-t-elle. Pour elle, la présence de cette pierre dans son temple rend davantage sacré son site où toute personne peut passer faire des demandes, des prières avec la certitude qu’elles se réalisent. Mieux, la souveraine mère Mianon Adélansi Kpéssou Tchidagba annonce pour bientôt une forêt sacrée consacrée à cette pierre mystérieuse qui sera un lieu de pèlerinage mondial. Ce qui va accroître, se réjouit-elle, le potentiel touristique et attractif du Bénin et fédérer tous les pays ayant cette culture, cette foi commune autour d’une fraternité solide.

"La pierre sacrée elle-même va vous bénir et vous protéger car, la pierre sacrée Ata Kpèssou est une divinité qui est au-dessus de toutes les divinités. "Cette pierre se trouve uniquement à la Mecque. Avant, c'est le Ghana qui l'avait, après, elle a élu domicile à Glidji au Togo et à chaque année, on la célèbre. Désormais, c'est Porto-Novo qui sera le point de convergence de pèlerinage international.",a conclu la souveraine mère Mianon Adélansi Kpéssou Tchidagba.

Avant cette consécration,la souveraine mère Mianon Adélansi Kpéssou Tchidagba a été suivie des années durant dans l'ombre par le haut conseil des rois du Bénin de tel enseigne que les enquêtes ont révélé la moralité originelle,la ténacité de cette souveraine et son grand amour à valoriser et révéler le Vodoun au Bénin et dans le monde à travers la construction d'un gigantesque panthéon mondial du Vodoun à Tokpota Zèbè à Porto-Novo. Les sourds ont entendu et les aveugles ont déjà vu. La souveraine mère Mianon Adélansi Kpéssou Tchidagba marche sur les pas de feu Dah Agbalènon, haut dignitaire suprême des cultes endogènes au Bénin. Tous les rois n'ont pas manqué de prier pour elle afin que ce poste stratégique et très sacré qu'elle occupe désormais, soit couronné de succès et de longévité.