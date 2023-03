Les cybercriminels n'épargnent aucun pays ou continent de leurs pièges. Pendant que certains avancent que les arnaqueurs font uniquement des victimes en Europe dans le but de se venger des anciens colonisateurs de l'Afrique, il a été constaté que beaucoup de Béninois se sont également retrouvés dans le filet de leurs concitoyens cybercriminels. Le mode opératoire de ces derniers varie en fonction de leurs cibles.

Monsieur D est un couturier, propriétaire d'un grand salon de couture. Il a été contacté par un homme qui lui a proposé une affaire qui consiste à importer et revendre des machines à coudre. Il lui fallait envoyer plusieurs millions de francs CFA pour obtenir la livraison. Après avoir envoyé la somme d'argent exigée, il n'a jamais reçu la livraison. Alors qu'il s'était endetté pour rassembler les sous, monsieur D a dû vendre ses parcelles et sa moto pour s'en sortir.

Véronique, une jeune femme âgée de 23 ans, gérante d'une cabine de transfert d'argent Mobile Money a aussi été victime des cybercriminels. ‹‹ J'ai été contactée sur mon portable par un monsieur qui me disait qu'il est un agent du réseau MTN. Il m'informe que j'ai gagné 50.000 francs CFA parce que j'ai assez vendu ces derniers temps. Il m'a donné un code à composer pour obtenir la somme que j'ai gagnée. Après le code, je devrais valider le processus en composant mon code secret. J'ai suivi ses instructions à la lettre. Je n'ai rien obtenu au final. Dans la soirée, je devrais faire un dépôt de 20.000 francs CFA à un client. L'opération ne marchait pas. J'ai vérifié le solde et il n'y avait plus rien ››, a raconté en larme la jeune femme. C'est ainsi qu'elle s'est faite avoir par des arnaqueurs. Son compte d'opération a été dépouillé de plus de 200.000 francs, alors qu'elle ne gagne que 30.000 francs CFA par mois. Toutes ses explications et supplications n'ont pas convaincu son patron. Elle est condamnée à recevoir la moitié de son salaire pendant plus d'un an pour rembourser cette perte à son patron.

Les cybercriminels n'ont pas oublié madame X, une femme de la soixante qui fait également des opérations de transfert d'argent par Mobile Money. Elle a également été contactée par une dame qui prétend être une employée du réseau MTN. La présumée employée de MTN lui a dit que le réseau a voulu offrir des parasols à ses partenaires en vue de les encourager. Il a été demandé à madame X de composer un code pour pouvoir bénéficier des parasols. Elle a religieusement suivi les instructions. Dans la journée, elle s'est rendue compte qu'il y a un manque de 58.000 francs CFA dans son compte.

Alexandre un fonctionnaire de la quarantaine, père d'une nouvelle bachelière de 17 ans a perdu 100.000 francs CFA en faveur d'un arnaqueur. ‹‹ J'ai été contacté par une dame qui se dit secrétaire d'une école universitaire. Elle m'a dit que ma fille a été retenue parmi les semi-boursiers de l'école. Elle m'a dit qu'il faut payer 100.000 francs pour valider l'inscription de ma fille d'ici le lendemain matin sinon ma fille perdrait sa bourse. Le lendemain, elle m'a appelé à 8h pour me dire d'envoyer les 100.000 francs pour qu'elle fasse les formalités pour nous au risque que ma fille perde sa place. J'ai tout fait pour rassembler la somme que je lui ai envoyée. Depuis que j'ai envoyé l'argent, le numéro n'a plus jamais marché et on s'est rendu compte que j'ai été grugé ››, a-t-il déploré.

Sidoine une femme de 39 ans n'a pas échappé aux arnaqueurs. Elle venait de recevoir un message selon lequel elle aurait reçu un dépôt de 15.000 francs CFA. Quelques minutes après, elle a reçu un appel d'une femme qui lui disait qu'elle lui a envoyé de l'argent par erreur. Sa correspondante l'a suppliée de lui renvoyer les sous. Elle n'a pas hésité à renvoyer les 15.000 francs sur le numéro que sa correspondante lui a indiqué. Plusieurs jours après, elle a remarqué la disparition de 15.000 francs dans son compte Mobile Money.

Quant à madame Y, elle a été contactée par un cybercriminel, mais elle n'est pas tombée dans le piège. ‹‹ Un monsieur m'a appelée pour me dire que mon fils a eu un accident de circulation, qu'il est dans un état critique et qu'il faudrait l'amener d'urgence à l'hôpital. Quelques instants après, il m'a appelée pour me dire qu'ils sont déjà à l'hôpital et qu'il faut que j'envoie 50.000 francs d'ici cinq minutes pour les premiers soins de mon enfant sinon il mourra. J'ai tenu à entendre la voix de mon fils car j'ai essayé de le joindre et son numéro ne marchait pas. Il m'a fait entendre la voix d'une personne qui semblait être réellement dans l'Etat qu'il m'avait décrit. Ma fille insistait pour que j'envoie vite l'argent pour sauver la vie à son frère. Mais quelque chose me disait de me rendre immédiatement à l'hôpital. Je me suis rendue à l'hôpital et je l'ai appelé pour lui dire que je suis déjà devant le service d'urgence. Il m'a insultée et m'a raccroché au nez. J'étais partie me renseigner chez les agents de santé. C'est ainsi que j'ai su que je venais d'échapper à un arnaqueur››. À son retour à la maison, madame Y a retrouvé son enfant. Celui-ci lui a dit qu'il a perdu son téléphone.

La plupart des victimes ont confié que leurs correspondants se sont exprimés en langues locales. Le mode opératoire des cybercriminels laisse croire qu'ils détiennent assez d'information sur leurs cibles. Ces nombreux cas montrent que les cybercriminels font aussi des victimes parmi leurs concitoyens béninois. Les victimes sont exposées à de grosses dettes, aux problèmes psychologiques et au suicide. Peu importe le continent sur lequel se trouve la victime, aucune raison ne peut justifier la tolérance de la cybercriminalité.