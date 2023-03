Les députés de la 8ème législature ont voté la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’administration territoriale. La mise en application de cette loi a révolutionné la gestion au niveau de la gouvernance locale, ceci à travers le tirage au sort le 31 mars 2022 des Secrétaires exécutifs des 77 communes du Bénin. Le 14 avril 2022, ces 77 Secrétaires exécutifs qui ont été tirés au sort ont signé leur contrat de travail qui fait d’eux, des agents des Communes. Un an après la mise en place de ces derniers, Franck Kinninvo, expert en décentralisation et en gouvernance locale, reçu par Le Matinal, s’est prononcé sur l’état de l’administration locale aujourd’hui.

Selon l’expert en décentralisation et en gouvernance locale, il y a un changement notable au niveau des cadres. Ces cadres, dit-il, sont orientés vers le développement et les tâches techniques et administratives. Il a fait le constat qu’il y a « une dépolitisation de l’administration communale ». Chaque acteur figurant dans l’organigramme des mairies joue chacun en ce qui le concerne son rôle. C’est le cas du Conseil communal où les autorités politiques jouent leur rôle au niveau de la démocratie locale ainsi que les élus. Mais Franck Kinninvo a reconnu qu’au niveau technique et administratif, on a également des cadres compétents. Ces cadres, selon lui, ce sont des cadres relativement indépendants et autonomes pour mener à bien leurs missions et rendre compte.

Les cadres qui sont relativement indépendants et autonomes ont, selon les propos de l’expert en décentralisation et en gouvernance locale, influencé positivement la gouvernance locale, la gouvernance dans les collectivités territoriales. Il a laissé entendre que cela a permis d’atteindre plus facilement les objectifs et a donné la possibilité aux élus de mieux se concentrer sur leur relation avec les citoyens et les populations et donc de mieux suivre le travail des techniciens.

Sur le plan administratif, il a noté le respect des procédures entre autres en matière de gestion budgétaire, des finances locales, de ressources humaines et autres . Il y a non seulement ce respect des procédures mais également une production de meilleure qualité et une prise en compte des compétences locales de meilleure qualité. Le matériel roulant qui est donné aux maires et la rémunération mise en place sont, selon lui, une source de motivation supplémentaire. Les cadres bien rémunérés sont aussi une autre source de motivation. Il a fait savoir que cela permettra d’atteindre les objectifs de développement et de démocratie locale.