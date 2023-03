L'acteur britannique Paul Grant, célèbre pour son rôle dans « Star Wars : le retour du Jedi » et le premier volet de « Harry Potter », est décédé ce lundi 20 mars 2023 à l'âge de 56 ans. Selon nos recoupement d'informations, il a été victime d'un malaise jeudi 16 mars devant la gare de Saint-Pancras à Londres, avant d'être déclaré en état de mort cérébrale et débranché. Sa fille, dévastée par la nouvelle, a réagi auprès l'annonce dans le média The Sun comme le rapporte plusieurs médias ce mardi.

Paul Grant, connu pour avoir joué des rôles déguisés et maquillés dans les films, ce qui rendait difficile la reconnaissance de son visage pour les fans de Star Wars et Harry Potter est décédé. L'information fait le tour de la toile depuis quelques heures. Sa fille attristée par la nouvelle a affirmé que son père était une légende à bien des égards. «Mon père, je t'aime tellement, dors bien», a-t-elle poursuivi. Maria Dwyer, sa compagne, n'est pas restée silencieuse après l'annonce de la nouvelle. Pour la veuve, Paul Grant «l'homme le plus drôle que je connaisse et la vie ne sera plus jamais la même sans lui».

Dans le premier volet de la saga Harry Potter, il incarnait un gobelin, accueillant le jeune sorcier dans la banque de Gringotts. Dans Star Wars : le retour du Jedi, il jouait le rôle d'un ewok, une espèce ressemblant à un tout petit ours. L'acteur était apprécié pour son sens de l'humour et sa capacité à faire rire tout le monde. Sa mort est une perte pour l'industrie cinématographique britannique et pour les fans de Star Wars et Harry Potter dans le monde entier. Ses collègues et amis ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, saluant son talent et sa gentillesse.