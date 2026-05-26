Niger : saisie record de 268 kg de cocaïne à Zinder, un réseau Ghana-Libye démantelé

L’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) a présenté lundi 25 mai 2026 à la presse une saisie de 268,045 kg de cocaïne réalisée six jours plus tôt à Zinder, deuxième ville du Niger. L’opération, conduite le 19 mai, a conduit à l’arrestation de huit ressortissants nigériens et au démantèlement d’un réseau de trafic transnational reliant l’Afrique de l’Ouest aux corridors sahélo-sahariens vers la Libye.

233 briques dissimulées sous la remorque d’un camion

Sur la base de renseignements signalant la circulation d’un camion suspect en provenance d’Accra, l’OCRTIS a déployé un dispositif d’interception à l’entrée de Zinder. La fouille du véhicule a permis de découvrir 233 briques de cocaïne dissimulées dans des compartiments aménagés sous la remorque, pour un poids total de 268,045 kg.

Selon la commissaire de police Rachida Mayaki Boubacar, cheffe de l’antenne régionale de l’OCRTIS à Niamey, la cargaison avait quitté Accra avant de transiter par Lomé (Togo), Kandi (Bénin) et Sokoto (Nigeria), pour entrer au Niger par Konni et Maradi. La destination finale présumée était la Libye, via la bande sahélo-saharienne.

Un chef de réseau déjà recherché internationalement

Cette saisie dépasse le précédent record national établi en janvier 2022, lorsque 214,635 kg avaient été interceptés dans le nord désertique du pays, dans un véhicule appartenant à un maire de Fachi en route vers Dirkou, localité frontalière de la Libye.

L’enquête a établi un lien entre cette opération et une saisie antérieure : selon l’OCRTIS, le cerveau présumé du réseau serait le même individu impliqué dans l’introduction de 51,7 kg de cocaïne interceptés à Gaya le 29 septembre 2025. Identifié sous le nom de Hamadou Samey Issa, alias « le Malien », il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Des recherches sont en cours au Niger, au Ghana, au Mali et au Togo.

Les huit suspects arrêtés ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, Beïdo Ouamane. L’affaire est désormais entre les mains de la justice nigérienne.