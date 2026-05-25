Critiques contre Mbappé : Jorge Valdano, ancien coach du Real, dénonce un « abus »

Jorge Valdano, ancien entraîneur et directeur sportif du Real Madrid, a pris la défense de Kylian Mbappé ce 25 mai sur Movistar, qualifiant les critiques visant l’attaquant français de « forme de maltraitance ». La sortie de l’Argentin intervient au terme d’une saison 2025-2026 conclue sans titre pour la Maison Blanche, dans une situation de pression médiatique et populaire accumulée depuis l’été.

Une saison entière sous le feu des critiques

Les reproches ont accompagné Mbappé de bout en bout. Dès l’automne, la presse espagnole pointait ses occasions manquées et son rendement jugé insuffisant dans les grands rendez-vous — Marca évoquant un joueur « absent » lors des matchs décisifs. Un penalty raté à Bilbao en janvier, des incidents extrasportifs — un séjour en Sardaigne durant une blessure, une publication sur les réseaux sociaux pendant un Clasico — ont durci le climat. Mi-saison, la radio Cadena COPE rapportait que la direction du club estimait que le Français n’avait pas endossé le rôle de leader attendu, ni sur le terrain ni dans le vestiaire.

L’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (6-4 sur l’ensemble des deux matchs, le 15 avril) a cristallisé les tensions. En mai, une bronca du public du Bernabéu à son encontre a été largement relayée, tandis que l’entraîneur Alvaro Arbeloa l’appelait publiquement à démontrer « son implication » lors des dernières journées de Liga. Fin avril, des voix réclamaient même au club son départ à l’issue de la saison.

Valdano rappelle un bilan statistique de meilleur buteur

Face à cette situation, Jorge Valdano a choisi de replacer le débat sur les chiffres. L’Argentin est allé jusqu’à parler de « forme de maltraitance », au regard des statistiques de l’attaquant dans la capitale espagnole : « Faire porter à cet homme, qui est le meilleur buteur du championnat, la responsabilité de tout ce qui va bien au Paris Saint-Germain et de tout ce qui va mal au Real Madrid me semble être un abus. »

Rappelant le palmarès international du joueur, il a ajouté : « Il a remporté une Coupe du monde et a terminé deuxième d’une autre, marquant trois buts en finale. Nous ne parlons pas d’un imposteur ; nous parlons peut-être du meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. » Mbappé a cumulé 42 réalisations toutes compétitions confondues en 43 matchs disputés cette saison avec le Real Madrid, auxquelles s’ajoutent 6 passes décisives. Il termine meilleur buteur de Liga avec 25 buts, un deuxième Pichichi consécutif.

Une saison collective sans titre, une première depuis dix ans

Les performances individuelles de Mbappé n’ont pas suffi à préserver le Real Madrid d’un exercice collectif manqué. Le FC Barcelone a remporté le titre de champion d’Espagne lors de la 35e journée en s’imposant face au Real Madrid (2-0), son 29e titre national. Les Madrilènes ont terminé deuxièmes avec 83 points, à 11 unités du Barça. Pour la première fois depuis dix ans, l’attaquant français n’a remporté le moindre trophée avec son club sur cet exercice — une anomalie pour cette institution habituée à collecter des titres chaque année. Mbappé doit désormais rejoindre l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026, qui débute en juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique.