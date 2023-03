La Caisse nationale de sécurité sociale vient de lancer un ultimatum aux employeurs de salariés domestiques de les déclarer avant le 23 décembre de cette année. S’agit-il d’une opération pour réparer une injustice sociale ou pour renflouer les caisses d’une société en difficultés financières ? Tous les employeurs de domestiques salariés (jardinier, nounou, cuisinier, chauffeur, gardien), doivent déclarer leur personnel au régime général de la sécurité sociale. Telle est en substance le communiqué émanant de la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) en date du 23 mars dernier. L’obligation leur est faite de se conformer à cette décision avant le début de l’année prochaine, sous peine de sanctions.

Une décision intervenue un an après les déclarations du chef de l’Etat Patrice Talon qui, au détour d’une rencontre avec les responsables syndicaux, affichait son intention de « sévir contre l’emploi au noir », pour garantir aux employés domestiques, « une pension de retraite » paisible. Le directeur général de la Cnss, Apollinaire Cadété Tchintchin a donc pris au bond ce mot d’ordre du chef de l’Etat pour le traduire dans la pratique. L’intention est certes louable. Mais déjà, elle suscite beaucoup d’interrogations. Plusieurs observateurs se disent : soit, il s’agit d’une opération en faveur de cette catégorie d’employés afin de réparer une injustice sociale causée à ces hommes et femmes qui s’échinent à longueur de journée à travailler dans des familles, sans jamais être rétribués à leur juste valeur. Ils n’ont en effet pas droit à un salaire décent, digne de tous leurs efforts.

Soit il s’agit d’une opération pour recruter de nouveaux clients et avoir plus de cotisations, se faire une manne financière et renflouer les caisses de la Cnss. Car, qui dit sécurité sociale, dit cotisations. Donc, entrée d’argent. Beaucoup d’argent. La Cnss en a peut-être besoin. Le Covid-19 et la guerre en Ukraine sont peut-être passées par-là. Il ne faut pas oublier, comme le monde entier, le Bénin a traversé ces deux crises au cours desquelles plusieurs salariés ont perdu leurs emplois à cause de la fermeture de leurs entreprises. .Ce qui peut entraîner la baisse des cotisations. C’est une éventualité qu’il ne faut pas écartée même si les responsables de la Cnss ont toujours clamée la bonne santé financière de leur institution. Plusieurs sociétés à travers le monde continuent de souffrir d’ailleurs de cette situation. Mais pour couper court à ces interrogations il revient donc au directeur général de la Cnss Apollinaire Cadété de lever toutes les équivoques. En tous cas, la nouvelle décision ne vient pas réjouir les deux acteurs de cette catégorie d’emploi domestique que sont les employeurs et les employés.

Prêcher dans le désert

D’ordinaire, l’emploi domestique est un travail précaire au Bénin. Personne n’y accède pour prendre une retraite paisible et une pension garantie. Le job ne dure que l’instant pour la jeune fille ou le jeune garçon, de se faire une petite santé financière, joindre les deux bouts en attendant les jours meilleurs, se préparer une petite cagnotte pour payer la dote de sa bien-aimée et retourner au village. Le salaire est forfaitaire et payé en cash. Soit main-à-main, soit par l’intermédiaire d’un démarcheur ou d’un parent proche. L’employé vit et mange dans son lieu de travail. Il n’a pas besoin d’une fiche de paye. Il peut disparaître quand il veut et réapparaître où il veut. Le travail ne dure généralement pas plus de six ou deux ans. Les plus téméraires ceux qui supportent tout, cumulent plusieurs emplois à la fois peuvent faire plus. Pourvu qu’il soit rémunéré ; même à tempérament. Il n’a aucune porte de sortie. Il est là, juste pour survivre. Dans ces circonstances quel intérêt a-t-il à se faire déclarer à la Cnss ?

Bémol tout de même, seuls, ceux qui aspirent à prospérer dans leur travail d’employé domestique, passent les concours organisés par l’Etat. Ou bien, ils se font recruter dans les grandes entreprises. Cependant, ils sont moins nombreux. Pour revenir aux employés de maison notamment ceux des familles, ils ne vont pas se bousculer pour se faire déclarer. Même constat pour leurs employeurs. La plupart des familles béninoises qui s’appuient sur cette catégorie de personnel ont des revenus modestes. Elles ont également de multiples obligations. Entre les frais de scolarité de leurs nombreuses progénitures, les frais de loyers, d’électricité et d’eau quelques-unes arrivent à peine à payer le Smic à leurs employés. D’autres accumulent plusieurs mois de salaires impayés et pour régler le problème, elles revoient les employés sans aucune forme de procès. On comprend aisément que celles-ci ne se risqueraient pas de déférer à la décision de la Cnss.