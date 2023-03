Le monde sous-marin ne nous a pas encore livré tous ses secrets. Des biologistes marins du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) et du Monterey Bay Aquarium ont découvert un poisson à l'apparence très atypique. Il s'agit du Macropinna microstoma qui possède des caractéristiques incroyables. En effet, la tête du poisson est totalement transparente. Les biologistes ont indiqué que cette espèce de poisson possède des yeux derrière son visage et qu'il a la capacité de les tourner vers l'avant. Le Macropinna microstoma vit dans les Océans à des profondeurs avoisinant 600 à 800 mètres.

Avec une longueur de 15 cm, cet étrange poisson se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Vivant dans un environnement difficile, le poisson a développé un sens de la vue extrêmement puissant qui lui permet de chasser et de se protéger d'éventuels prédateurs. "Ces poissons des profondeurs peuvent voir à travers leur propre front, explique le MBARI sur son site internet. Même dans un monde plein d'adaptations pour voir dans l'obscurité presque totale, le Macropinna microstoma se distingue comme l'un des plus bizarres. Les deux fentes où les yeux d'un poisson devraient normalement se trouver sont en fait ses organes olfactifs, et ses yeux sont derrière son visage, formant deux orbes verts brillants qui regardent vers le haut de sa tête." ont déclaré les scientifiques du MBARI.

Le Macropinna microstoma est un poisson très discret qui ne se laisse pas voir facilement. Selon les statistiques du MBARI, sur plus de 5 600 plongées réussies et 27 600 heures de vidéo, les biologistes n'avaient rencontré ce poisson que neuf fois, preuve en est que cet habitant de l'Océan est un adepte du mode furtif.