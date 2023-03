Lassociation « Rien nest tard Gamèlé Houénoukpo » organise les 19 et 26 mars prochains, la deuxième édition des Journées Artistiques et Culturelles de la Diaspora Béninoise (JACDB) en Côte dIvoire. Les JACDB 2023 sont basées sur le thème: « Rôle et contribution de la Diaspora Béninoise dans la promotion des valeurs artistiques et culturelles nationales ». Ces deux jours seront caractérisées par des conférences, des réjouissances culturelles, de la gastronomie et des retrouvailles.

En initiant cette manifestation, le premier objectif de l'association « Rien nest tard, Gamèlé Houénoukpo » qui réunit essentiellement des Béninoises vivant en Côte d'Ivoire est de contribuer à la promotion de la culture béninoise à travers le monde entier. On veut montrer au monde entier et aux Ivoiriens en particulier que le Bénin est un pays riche culturellement et que cette culture peut être consommée dans tous les pays a déclaré Pascaline Dossou, chargée de communication et des relations extérieures de cette association. Ensuite, ‹‹ Rien nest tard, Gamèlé Houénoukpo ›› veut montrer à tous les Béninois quon peut naître ou vivre à l'étranger, loin de son pays et être toujours attaché à sa culture.

Cette année, lévènement est placé sous le haut patronage du consul honoraire du Bénin en Côte dIvoire, Ernest Darboux. Les manifestations se tiendront en Côte d'Ivoire dans la commune de Port Bouët. L'événement va accueillir les autorités béninoises qui vivent en Côte dIvoire et même ceux qui sont ailleurs qui souhaitent se joindre aux manifestants le 19 mars prochain. Ce premier jour sera meublé par des allocutions, des communications et la dégustation des mets béninois. Le dress code est la tenue traditionnelle. parce quon veut valoriser notre culture. Il y aura aussi une prestation artistique de lassociation parce que nous faisons la promotion dune danse du Bénin quon appelle Kpanouhoun , a précisé Pascaline Dossou.

En effet, en Côte dIvoire, il y a beaucoup de Béninois qui sont obligés de faire appel à des groupes depuis le Bénin pour des prestations artistiques lorsquils ont des évènements comme des mariages, des décès, des baptêmes. C'est cette situation qui a motivé les béninoises de la diaspora en Côte d'Ivoire à créer ce groupe pour prester à ces évènements. L'association féminine de la diaspora béninoise en Côte-d'Ivoire invite tous les autres béninois de la diaspora à se joindre à elles pour la réussite de cet évènement.