L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, qui vise encore la Maison-Blanche fait parler de lui une nouvelle dans la presse. Quelques heures après avoir annoncé son retour sur le réseau social Facebook après avoir été banni pendant deux ans, le prédécesseur du démocrate Joe Biden a suscité une nouvelle controverse en appelant ses partisans à manifester contre une possible arrestation. Depuis quelques minutes ce samedi 18 Mars 2023, c'est l'information qui tourne sur les médias internationaux.

L'ancien président Donald Trump bientôt arrêté? Difficile de l'affirmer mais l'intéressé pense que ce serait le cas très prochainement. Et il annonce même une date: le mardi 21 Mars prochain. De quoi s'agit-il exactement? Cette semaine l'enquête sur l'argent qu'il est soupçonné d'avoir versé à l'actrice porno Stormy Daniels pour qu'elle taise leur relation alors qu'il était marié a pris une autre tournure. De nombreux médias américains ont d'ailleurs annoncé qu'il risquait d'être inculpé dans cette affaire.

Et l'intéressé ce samedi est monté au créneau pour lancer un appel à ses partisans. Dans un post sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a déclaré qu'il serait arrêté ce mardi pour les accusations de paiement de 130 000 dollars à Stormy Daniels afin qu'elle garde le silence sur leur relation prétendue. Il qualifie cette enquête de "corrompue et hautement politique" et affirme que les accusations sont un "conte de fées". Il en profite également pour appeler ses partisans à manifester leur opposition à cette possible arrestation.