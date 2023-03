Une proche collaboratrice du président Joe Biden a tiré à boulets rouges sur les républicains après la tenue au cours du week-end écoulé la conférence annuelle des conservateurs américains du CPAC. Pour Lindy Li, il s’agit juste « rassemblement de prédateurs sexuels ». «N'ignorons pas non plus que CPAC est devenu un rassemblement de prédateurs sexuels. Soyons honnêtes », indique-t-elle. La femme politique qui est la coprésidente des femmes et présidente régionale du centre de l'Atlantique au DNC n’a pas manqué d’attaquer l’ancien patron de la Maison-Blanche. Selon elle, Donald Trump est « un violeur en série ».

Elle n’a pas manqué de s’attaquer à d’autres figures de la formation politique des républicains telles que Nikki Haley. Pour elle, l'ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies et gouverneure de la Caroline du Sud, est « grinçante » et une « braderie totale ». «Je pense que les gens sont très réticents à le dire, mais je ne mâche pas mes mots, et c'est la vérité. C'est leur façon, vous savez, de siffler le chien sans être extrêmement explicite », a-t-elle ajouté.

Trump attaque ouvertement les dirigeants du parti

Rappelons qu’à ce rassemblement, l’ancien président américain a saisi l’occasion pour se prononcer sur certains sujets. Donald Trump s’est d’ailleurs présenté comme le seul candidat républicain à l'élection présidentielle de 2024 à même d’empêcher « la troisième guerre mondiale ». Pendant près de deux heures de discours, le milliardaire républicain s’est notamment attaqué à ses détracteurs et a abordé plusieurs sujets d’actualité. « Nous avions un parti républicain dirigé par des monstres, des néo-conservateurs, des mondialistes, des partisans fanatiques de l'ouverture des frontières et des imbéciles », a-t-il lancé.