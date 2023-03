La Direction Générale des Douanes a célébré en différé le vendredi 10 mars 2023, la Journée Internationale des Douanes. Cette cérémonie placée sous le signe de la promotion et de la reconnaissance du mérite a été l'occasion propice pour honorer plusieurs agents de la Douane récemment admis à faire valoir leurs droits à la retraite ainsi que des instructeurs et autres agents certifiés par l’Organisation Mondiale des Douanes.

Pour la circonstance, le Directeur Général de la Douane, Alain Hinkati avait à ses côtés le Président de l’Assemblée Nationale, Louis Vlavonou, en qualité d’instructeur à l’École Nationale des Douanes. L’Administration douanière a été représentée à tous les niveaux sans oublier les retraités, ainsi que les partenaires comme la SEGUB, Bénin Control SA, et Webb Fontaine. Pour le Directeur Général de la Douane, les réformes engagées par le gouvernement depuis 2017 dans le secteur, avec l’appui efficace des partenaires ont permis de renforcer les dispositifs de lutte contre la fraude, et la facilitation des services aux usagers. Ainsi, la gouvernance a été améliorée, les directions techniques et autres services, en l’occurrence la digitalisation des procédures de dédouanement, ont été réorganisés. Aujourd'hui, le Bénin dispose d'un Programme National des Opérateurs Économiques Agréés (OEA). Et désormais sur la plateforme douanière, trois (03) sociétés sont certifiées OEA. Il s’agit de DHL INTERNATIONAL BÉNIN, EREVAN et SOBEBRA.

Au titre de l’année 2022, l’Administration des Douanes Béninoises, grâce à la mise en œuvre d’une série de réformes, a mobilisé 548 milliards FCFA pour une prévision revue à la hausse de 539 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 102%. En comparant ce résultat à celui de 2021 qui était de 440 milliards FCFA, on note une augmentation de 108 milliards FCFA, soit une embellie de 24,35%, malgré les mesures sociales prises par le gouvernement pour faire face aux conséquences de la crise économique engendrée par la guerre en Ukraine. Des mesures qui ont entraîné le renoncement à la perception des droits et taxes de douane sur certains produits de grande consommation. Des pertes de recettes estimées à 102 milliards FCFA. Ce qui aurait porté les recettes douanières à 649 milliards FCFA au titre de l’année 2022. Ce qui représente un taux de réalisation de 120,51% et une augmentation de 200 milliards FCFA par rapport l’exercice précédent. Au titre des saisies de produits prohibés pour le compte de 2022, la douane béninoise a mis la main sur 30.000 Kg de produits pharmaceutiques contrefaits, 4.500 Kg de chanvre indien et 59.000 Kg d’intrants agricoles de contrebande.

Placée sous l’égide de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), la Journée Internationale des Douanes qui est célébrée le 26 janvier de chaque année a pour objectifs de mettre en relief l’action des hommes et des femmes de l’administration douanière ou en relation avec les administrations douanières et qui apportent leur dévouement à l’accomplissement des missions dévolues à la Douane et de réfléchir sur le passé et l’avenir de la Douane face aux mutations observées dans le monde, en évaluant les réformes engagées pour la modernisation de l’Administration des douanes.