L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a donné ses préférences en ce qui concerne l’alimentation. En effet, le patron de Tesla a une fois de plus réaffirmé qu’il préfère manger savoureux et vivre moins longtemps. Suite à un tweet de Peter Diamandis, le mardi 21 mars 2023, médecin et patron de l’organisation à but non lucratif XPRIZE, qui rappelait que « le sucre est un poison », Elon Musk a répondu « Je mange un beignet tous les matins. Toujours en vie ». La réponse du patron de SpaceX a par la suite suscité la réaction du médecin, qui a apporté des précisions à ces propos : « D'accord Elon, permettez-moi d'être plus précis. Le sucre est un poison lent ».

Le sport pas une de ses priorités

Il faut dire que la position d’Elon Musk sur le sucre n’est pas étonnante. En effet, trois ans plus tôt, lors d’un entretien sur le podcast de Joe Reagan, Elon Musk avait déclaré : « Je préfère manger de la nourriture savoureuse et vivre une vie plus courte ». Au cours de cet entretien, le patron de SpaceX avait également fait savoir que le sport n’était pas une de ses priorités. En effet, il avait indiqué qu’il s’entraînait, mais « ne ferait pas du tout d’exercice » si l’occasion se présentait.

Notons que Elon Musk n’est pas la seule personnalité publique américaine à avoir une alimentation qui n’est pas recommandée. L’ancien président américain Donald Trump n’avait pas caché son amour pour la restauration rapide. Au cours du mois de février dernier, il avait fait savoir à un employé travaillant pour McDonald’s qu’il connait le menu « mieux que quiconque ». Nancy Pelosi, ex-présidente démocrate de la Chambre des représentants, a un régime alimentaire, pour le petit-déjeuner, composé de chocolat, de pâtes, de hot-dog et de glaces.