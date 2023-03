‹‹ Nous, femmes des médias, devons-nous réinventer dans l’exercice de notre métier ››, affirme Dorice Djèton Goudou. Dorice Djèton Goudou est une journaliste experte Genre et Medias, spécialiste en renforcement de capacités des filles et des femmes. Actuellement, elle est la coordonnatrice du programme ''Women Journalists for investigation ’' initié par l'ONG DG PARTNERS qu’elle dirige depuis plusieurs années. Elle a accumulé 12 ans d’expériences professionnelles en communication, médias et facilitation de programmes et projets de développement auprès de diverses organisations de la Société Civile et structures sous régionales. Dans ce mois de mars dédié à la promotion des droits des femmes, nous levons un coin de voile sur cette jeune femme polyvalente dont le parcours inspire plus d’un.

«Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes », c’est le thème retenu cette année pour la journée internationale des droits des femmes. Qu’est-ce que ce thème vous inspire ?

Dorice Djèton Goudou : C’est un thème assez évocateur qui souligne le rôle indispensable des technologies en faveur de l’égalité des sexes. Mieux, ce thème nous amène à faire le bilan des actions menées pour faire progresser les droits des personnes vulnérables notamment les filles et les femmes mais aussi, à réfléchir sur les défis qui se posent en termes d’inclusion numérique. Certes, le digital est un formidable outil d’éclosion et de défense des droits, mais il contribue aussi à creuser le fossé des inégalités. Ce qui appelle à des actions concertées pour ne laisser personne de côté comme le préconise les Objectifs de Développement Durable.



Vous êtes journaliste, actrice de la Société civile et vous avez bien d’autres casquettes. Comment êtes-vous parvenue à maintenir en synergie vos passions ?

Dorice Djèton Goudou: En première année d’université, j’ai commencé par militer dans les associations de jeunes pendant que je faisais mes premiers pas au sein de la presse universitaire notamment au journal ''Le Révélateur''. Au fur et à mesure que j’avançais, j’ai réalisé que mes passions étaient complémentaires et que je pouvais les concilier si je m’organisais. Le fait que j’ai choisi d’exercer le métier de journaliste en freelance m’a permis de me consacrer à d’autres passions telles que la facilitation de projets de développement, le renforcement de capacités des jeunes, notamment des filles et des femmes, la consultation sur des projets médias et genre.



Vous avez plusieurs initiatives dont une en faveur des femmes des médias. En tant que coordonnatrice du programme ‘’Women Journalists for Investigation’’, dites-nous en quoi cela consiste.

Dorice Djèton Goudou: Le programme ‘’Women Journalists for Investigation’’ est le prolongement d’un projet que nous avons exécuté avec le soutien de l’ambassade des Etats-Unis en 2022. Il s’agit d’une initiative à 3 volets : la formation des femmes des médias sur le journalisme d’investigation pour la production d’une série de sujets d’enquête sur les problématiques qui touchent la gent féminine, le mentorat de jeunes femmes journalistes et le partage d’expériences avec des lauréats de prix médias.



Avec plus de 12 ans d’expériences en journalisme, vous avez décroché plusieurs distinctions. Parlez-nous de vos prix médias.

Dorice Djèton Goudou: J'en parle très peu parce que pour moi, j’ai encore du chemin et je dois travailler davantage pour obtenir d’autres prix plus prestigieux. Cette année, je suis lauréate du prix médias sur les droits à la Santé Sexuelle de Reproduction organisé par Plan Bénin et le Forum des Organisation de défense des droits de l’enfant au Bénin. En 2022, j’ai eu le 2ème prix / presse écrite du concours d’excellence en production médiatique sur les droits à la santé sexuelle de reproduction/Planification familiale dans les pays du partenariat de Ouagadougou, décerné au Niger en décembre 2022. Mais avant, j’ai été lauréate du 1er prix du meilleur rédacteur en ligne du concours de reportage sur les ‘’déchets plastiques’’ organisé par le ministère du Numérique et de la Digitalisation du Bénin en Janvier 2021 et 3ème prix du concours régional de reportage humanitaire organisé par le Comité International de la Croix Rouge en 2020 dans la catégorie, presse écrite/presse en ligne en juillet 2020.

Que dire pour conclure ?

Dorice Djèton Goudou: Merci à vous pour l’opportunité que vous m’offrez d’intervenir dans votre média. Je dirai que la manière d’exercer le métier du journalisme a évolué et nous devons nous adapter au changement. Il nous faut prendre conscience de ce que notre rôle en tant que journaliste ne se limite pas à la dénonciation de situations alarmantes. Nous avons la possibilité de mettre la lumière au tant que faire se peut sur d’éventuelles solutions aux problèmes qui minent notre société. Aux femmes, je dirai de travailler sur elles-mêmes, de renforcer leurs capacités dans leurs domaines de prédilection afin d’en devenir meilleures.