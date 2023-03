Des milliers de têtes de béliers momifiées datant de l'ère ptolémaïque ont été découvertes par une mission archéologique américaine dans la zone du temple du roi Ramsès II à Abydos, en Égypte. Cette découverte remarquable suggère que le respect pour Ramsès II s'est poursuivi jusqu'à 1000 ans après sa mort, car ces têtes de béliers étaient probablement des offrandes votives au pharaon décédés un millénaire plus tôt. Cette pratique était courante dans l'Égypte ancienne, car les animaux étaient considérés comme ayant un grand pouvoir spirituel.

L'équipe archéologique a également découvert une structure palatiale beaucoup plus ancienne, datant d'environ 4 000 ans, avec une conception architecturale distinctive et unique, comprenant des murs de cinq mètres d'épaisseur. Une grande variété d'autres animaux momifiés près des têtes de bélier, notamment des chèvres, des chiens, des chèvres sauvages, des vaches, des cerfs et une autruche, ont été découverts dans un entrepôt de la zone nord du temple.

Pour rappel, la momification permettait de préserver le corps et l'âme de l'animal, qui, selon eux, accompagneraient l'âme du propriétaire dans l'au-delà. Dans certains cas, les animaux étaient momifiés pour honorer les dieux, tandis que dans d'autres, on croyait qu'ils étaient des offrandes aux dieux.

Pas la première découverte d'animaux momifiés

Cette découverte d'animaux momifiés n'est pas la première du genre en Égypte. Les archéologues ont fait des découvertes importantes ces dernières années concernant des momies exceptionnelles, mais aussi des animaux comme des béliers momifiés. Il y a quelques mois, en janvier 2023, des chercheurs ont découvert une nécropole dans l'oasis du Fayoum, qui contenait le corps d'un enfant de huit ans entouré de 142 chiens, dont 87% sont des chiots. Les chiens semblent être morts en même temps sans traces de violence, ce qui laisse supposer qu'ils sont peut-être morts suite à une noyade ou à proximité d'une source d'eau. Cette découverte fait suite à une autre fouille dans laquelle des archéologues ont découvert un tunnel qui pourrait mener au tombeau de Cléopâtre et de son amant Marc Antoine. Les experts pensent que le tunnel, mesurant six pieds de haut et s'étendant sur une distance de plus de 4800 pieds, pourrait mener à la tombe qui se trouverait sous le temple Taposiris Magna, près de l'ancienne capitale d'Alexandrie.