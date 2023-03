La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné un homme de nationalité française à 5 ans de prison ferme en plus d'une amende de deux millions de francs CFA ce jeudi 23 mars 2023. Dans ce dossiers relatif à l'établissement de visa pour la France où plusieurs millions de francs CFA ont été escroqués, ‹‹ Trafic passif d'influence, complicité d'escroquerie, et complicité d'escroquerie via internet ›› sont les faits reprochés aux quatre personnes épinglées dont un agent de la police républicaine et le ressortissant Français.

Des quatre mis en cause, seul le Français Herpert William a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation. Ainsi, il a été condamné à une peine de 5 ans de prison ferme et d'une amende de deux millions de francs CFA. Le français doit aussi payer plus de six millions de francs CFA de dommages-intérêts aux six Béninois victimes d’escroquerie.

Pour rappel, des Béninois auraient remis plusieurs millions de francs CFA au Français pour l’établissement de visas pour la France. Mais le processus n'a jamais abouti. C'est ainsi que les victimes ont fait recours à la justice. Elles réclamaient plus de six millions de francs CFA au total. Des trois coaccusés du français, le policier a été relaxé purement et simplement. Les deux autres coaccusés ont été relaxés au bénéfice du doute.