En France, une mère de famille a été mise aux arrêts après avoir vendu sa fille à un septuagénaire. L’information a en effet été rapportée par le quotidien francilien. Selon la description qui a été faite de cette situation, le signalement aurait été fait par des employés du cinéma Lyon Bastille, rue de Lyon, dans le XIIe arrondissement de Paris. Ces derniers auraient remarqué des attouchements dont faisait objet la petite fille de 12 ans dans la salle de cinéma par le vieil homme qui caressait ses seins et l’embrassait sur la bouche.

La présence des deux parents n’aura pas empêché le septuagénaire de s’adonner à cette pratique. Avertie, la police a réussi à mettre la main sur la femme ainsi que l’homme identifié comme Michel. Le père, quant à lui, s’est enfuie avec la fille. À en croire le quotidien Parisien, le retraité Michel se serait illustré par sa grande générosité envers la famille au cours de ces derniers mois. Il aurait versé plus de « 90 000 euros en un peu plus d’un an ».

La victime et son père introuvables

Selon les enquêteurs, il s’agirait d’une somme qui devrait lui permettre d’abuser de la petite fille avec la complicité de ses deux parents. Le septuagénaire a été mis en examen pour agression sexuelle et traite d’être humain, commise à l’égard d’un mineur. La mère quant à elle est placée en détention à Paris, pour traite d’être humain. Pour l’heure, la fille ainsi que son père sont toujours introuvables.