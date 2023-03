En France, la maladie de la shigellose capte l’attention. Par le canal d’un communiqué, l’Institut Pasteur a fait savoir qu’elle devenait de plus en plus résistante aux antibiotiques. L’Institut se serait ainsi référé à une récente étude effectuée sur la bactérie Shigella qui appartient à la famille de E.coli ou les salmonelloses. Selon les précisions apportées par les scientifiques, il s’agit d’une maladie qui se manifeste par diarrhée. Elle serait causée par un manque d’hygiène. Selon l’étude, «le plus souvent, la transmission est directe, du malade à son entourage ».

Les enfants, les premières victimes ?

Elle martèle également que, « la maladie touche essentiellement les enfants vivant dans les régions pauvres et surpeuplées de la planète où les infrastructures sanitaires et l’hygiène individuelle sont insuffisantes ». À en croire les points qui ont été faits par l’Institut Pasteur, cette maladie tue 200.000 personnes chaque année, dont 65.000 enfants de moins de cinq ans. Le communiqué de la structure sanitaire explique que les personnes atteintes de cette maladie souffrent de douleurs abdominales, accompagnées de « vomissements et l’émission de selles très fréquentes et nombreuses, glairo-sanglantes et purulentes, voire parfois hémorragiques ».

Possibles complications

A tout ceci, une fièvre peut s’ajouter au tableau et le sujet peut être soumis une déshydratation, une hypoglycémie. Des complications telles qu’une insuffisance rénale, une occlusion intestinale peuvent subvenir par la suite. Le constat actuel est que le mal résiste aux antibiotiques jusqu’ici prescrits. Aussi, de plus en plus, les scientifiques se tournent vers les d’autres antibiotiques assez rares pour effectuer le traitement.

Des gestes pour éviter

Il serait possible selon l’Institut Pasteur qu’une pandémie de shigellose survienne. Pour l’heure, il est possible d’éviter cette maladie en respectant les règles d’hygiène. Il faut par exemple se laver régulièrement les mains et souvent laver les fruits ainsi que les légumes crus avant de les manger. En plus de boire de l’eau potable, il faut éviter d’avoir des rapports sexuels avec des personnes qui souffrent de la diarrhée.