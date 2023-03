À Chambéry en France, une jeune femme de 28 ans a été placé en détention pour des faits de viols sur son mari ce jeudi 23 mars. D'après des sources proches de l'affaire, la femme en question aurait forcé son mari avec lequel elle est mariée depuis 2016 à avoir des relations sexuelles. Le mari en question est un sans papiers et sa conjointe aurait utilisé cette situation administrative pour lui faire du chantage. De plus, selon le conjoint, la jeune femme l'aurait menacé avec un couteau pour ne lui avoir pas reversé la totalité de son salaire issu de ses cumuls d'emplois.

Pour échapper à l'emprise de son épouse, l'homme s'est réfugié chez un voisin avant de porter plainte. Le 11 mars dernier, la femme a été mise en examen pour "viol, violences et menaces de mort sur conjoint". Les médias locaux ont indiqué que le mari "harcelé" s'est fait examiner par un médecin. Il semble vivre un calvaire au quotidien se disant victime de violences physiques et verbales habituelles de la part de son épouse. Avant d'être présentée devant la justice, l'épouse "violente" a été soumise à un examen psychiatrique et il ressort qu'elle a développé une structure de type paranoïaque.

Le mari a mis à la disposition de la justice des vidéos qui pourraient montrer la culpabilité de sa conjointe. Cependant, les avocats de cette dernière stipulent que ces séquences ne peuvent en aucun constituer des preuves tangibles. Les avocats ont aussi insisté sur le fait que leur cliente est inconnu des services de la justice.