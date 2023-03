Le drame est survenu hier lundi dans la commune de Kalalé à hauteur de Néganzi. Selon les informations relayées par la station de radio locale Gbassi Fm, c'est une affaire de rançonnement qui aurait tourné au drame. En effet, le média précise que c'est une altercation survenue entre un agent de sécurité publique du Nigeria et un motocycliste.

L’agent de sécurité aurait tenté de rançonner le motocycliste qui avait remorqué la femme et son bébé. Très énervé et ne comprenant l'opportunité d'un tel geste, le conducteur aurait refusé de payer la somme de 200 nairas exigée par l'agent de sécurité. Pour mettre à exécution ce refus de céder à la demande de l'agent, le motocycliste a démarré en force pour regagner la localité de Néganzi.

« C’est ainsi que l’agent de sécurité du Nigeria aurait ouvert le feu sur ce dernier », a informé Gbassi Fm. La dame et son bébé ont été touchés, puisqu'ils étaient derrière la moto. « L’enfant, atteint à la tête, décède sur le champ et la dame transportée d’urgence au centre de santé de Néganzi a rendu l’âme quelques heures plus tard », a indiqué nos confrères. Par ailleurs, le conducteur de moto sorti vivant mais gravement blessé, a été conduit au centre de santé communal de Kalalé, avant renvoyé à l’hôpital Sounon Séro de Nikki où il suit des soins intensifs.