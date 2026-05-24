Investiture de Wadagni : le Bénin tend la main aux pays voisins (lire l'intégralité du discours)

Investi président de la République ce dimanche 24 mai 2026 à Cotonou, Romuald Wadagni a consacré une partie importante de son premier discours présidentiel aux relations avec les pays voisins et à la coopération régionale. Dans un contexte sous-régional marqué par les défis sécuritaires, le nouveau chef de l’État a insisté sur la nécessité pour les États ouest-africains de « travailler ensemble » face à la menace terroriste.
Devant plusieurs délégations étrangères présentes à la cérémonie d’investiture, Romuald Wadagni a réaffirmé la volonté du Bénin de renforcer le dialogue, la stabilité et les partenariats régionaux. Il a notamment adressé un message de fraternité aux pays de la sous-région, estimant que les États africains pouvaient bâtir « une Afrique puissante » en définissant eux-mêmes leurs orientations stratégiques.
Romuald Wadagni lors de son premier discours en temps que Président de la République du Bénin: « Avec nos pays voisins, nous mettrons un accent particulier sur l’approfondissement de la coopération régionale. Le Bénin continuera d’agir pour la stabilité, le dialogue et le respect. À nos pays frères d’Afrique, et d’abord à nos voisins de la sous-région dont je veux saluer ici la présence à nos côtés tant elle nous réjouit, je veux renouveler le message de fraternité du peuple béninois. Ma conviction est que, dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je veux donc réitérer la disponibilité du Bénin à agir de concert avec eux pour venir à bout de ce fléau»
Le président béninois a également assuré que son pays resterait ouvert au monde tout en demeurant attaché à ses intérêts et à sa souveraineté. Dans son allocution, il a enfin évoqué la poursuite des efforts en matière de sécurité, de développement et de cohésion nationale, tout en s’inscrivant dans la continuité des acquis des dernières années.