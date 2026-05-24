Investiture de Wadagni : le Bénin tend la main aux pays voisins (lire l'intégralité du discours)

Investi président de la République ce dimanche 24 mai 2026 à Cotonou, Romuald Wadagni a consacré une partie importante de son premier discours présidentiel aux relations avec les pays voisins et à la coopération régionale. Dans un contexte sous-régional marqué par les défis sécuritaires, le nouveau chef de l’État a insisté sur la nécessité pour les États ouest-africains de « travailler ensemble » face à la menace terroriste.

Devant plusieurs délégations étrangères présentes à la cérémonie d’investiture, Romuald Wadagni a réaffirmé la volonté du Bénin de renforcer le dialogue, la stabilité et les partenariats régionaux. Il a notamment adressé un message de fraternité aux pays de la sous-région, estimant que les États africains pouvaient bâtir « une Afrique puissante » en définissant eux-mêmes leurs orientations stratégiques.

Romuald Wadagni lors de son premier discours en temps que Président de la République du Bénin: « Avec nos pays voisins, nous mettrons un accent particulier sur l’approfondissement de la coopération régionale. Le Bénin continuera d’agir pour la stabilité, le dialogue et le respect. À nos pays frères d’Afrique, et d’abord à nos voisins de la sous-région dont je veux saluer ici la présence à nos côtés tant elle nous réjouit, je veux renouveler le message de fraternité du peuple béninois. Ma conviction est que, dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je veux donc réitérer la disponibilité du Bénin à agir de concert avec eux pour venir à bout de ce fléau»

Le président béninois a également assuré que son pays resterait ouvert au monde tout en demeurant attaché à ses intérêts et à sa souveraineté. Dans son allocution, il a enfin évoqué la poursuite des efforts en matière de sécurité, de développement et de cohésion nationale, tout en s’inscrivant dans la continuité des acquis des dernières années.

Intégralité du discours du Président Romuald Wadagni après son investiture