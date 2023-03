Le président de la Fédération béninoise de handball (Fbhb), Sidikou Karimou depuis qu’il a pris les destinées du handball est en train d’exécuter patiemment son programme d’action surtout sa politique de détection des talents notamment les binationaux qui sont prêts à venir défendre les couleurs nationales. Ainsi, après Dassi Vignon Sullivan José Charles (15 ans, HBC Conflans, Ailier droit) déjà pisté par la Fbhb, c’est le tour de Noah, Loïc et Maewa, tous enfants d’un Béninois vivant au Luxembourg, Ahossi Hervé. De passage au Bénin, accompagné de son épouse Stéphanie Huberty et de sa fille, ce natif du Bénin a rencontré le premier responsable du handball béninois.

« Je suis sidéré par ce qui se fait actuellement dans le handball béninois. Je regarde de loin ce qui se passe dans mon pays et j’ai envie d’apporter ma pierre à l’édifice » a déclaré Ahossi Hervé. Pour lui, le handball, c’est un sport passionnant. C’est pourquoi il a décidé de venir rendre visite au président de la Fbhb pour voir ce qu’il peut faire ensemble surtout avec le Luxembourg. Il a révélé que ces trois enfants sont des licenciés au Luxembourg. Mieux, Ahossi Hervé est intéressé par une coopération entre le Bénin et le Luxembourg.

Délégué technique, il veut faire l’effort de voir les différents axes sur lesquels pourraient s’articuler la collaboration entre les deux Fédérations. Cette collaboration tournera autour de la formation des cadres et des joueurs et aussi de la dotation en matériel. En ce qui concerne sa fille Maewa Ahossi, elle est prête à défendre les couleurs nationales. « Le handball, c’est une passion pour moi. Au Bénin, avec tout ce que j’aperçois sur les différents canaux digitaux, le handball devient populaire avec vraiment d’engouement. Représenter le Bénin ? Oui, l’aventure me tente », a-t-elle lâché.

Zoom sur les fiches techniques des joueurs concernés

Nom: AHOSSI

Prénom : Loïc

Catégorie : U18

Age : 16 ans

Main forte : Droite

Taille : 1m68

Poids : 86 kg

Poste : Demi-centre

Club : Handball Nancy (France)

Nom : AHOSSI-Huberty

Prénom : Maewa

Catégorie : U17

Age : 16 ans

Main forte : Droite

Taille : 1m78

Poids : 98 kg

Poste : Gardienne de but

Club : Handball Kaerjeng (Luxembourg)

Nom: HUBERTY

Prénom : Noah

Catégorie : U19

Âge : 18 ans

Main forte : droite

Taille : 1m88

Poids : 76 kg

Poste : Demi-centre ou Ailier