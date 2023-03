Le démarrage de la phase répressive contre les engins à deux roues, les tricycles et les quadricyles sans plaques d’immatriculation est prévue pour le samedi 25 mars 2023. C’est à travers un communiqué radio- télévisé en date du 14 mars 2023 que le ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou a annoncé aux Béninois qu’« il sera procédé par la police républicaine sur toute l’étendue du territoire national pour compter du samedi 25 mars 2023 , à des opérations de contrôle des plaques d’immatriculation des engins à deux (02), roues, des tricycles et quadricycles à moteur en circulation au Bénin » .

Selon le ministre Alassane Seidou , les opérations visent à renforcer la sécurité des biens et des personnes. Ces opérations, dit-il, donneront lieu à « des saisies et mises en fourrière des motocyclettes irrégulièrement mises en circulation », ceci en violation de l’Arrêté interministériel n°023/Mtpt/Mef/Mdn/Misp/Dc/Sgm/Ctj/Dgtt/Derc/Ser/Sa du 13 mars 2014 portant immatriculation des véhicules à deux roues, des tricycles et quadricycles à moteur en République du Bénin.

La première autorité béninoise de la sécurité a donc invité « les personnes concernées par le présent communiqué à se conformer aux dispositions de l’arrêté suscité afin d’éviter d’éventuels désagréments ». Les détenteurs des motos à deux roues, les tricycles et les quadricyles sans plaque ont encore quelques jours pour se rendre à l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) pour se mettre en règle. L’ ANaTT a même convié les personnes ayant déposé des dossiers d’immatriculation de véhicules à deux roues, tricycles et quadricycles à moteur à se rapprocher des annexes départementales de dépôt pour le retrait de leurs cartes grises et la fixation des plaques minéralogiques.