Ces derniers jours, la tension est montée d'un cran entre l'Allemagne et la république islamique d'Iran. Pour cause, les autorités allemandes ont expulsé deux diplomates iraniens en poste à Berlin pour protester contre la condamnation à mort du Germano-Iranien, Jamshid Sharmahd. Ce dernier, âgé de 67 ans, est accusé par le régime iranien d'avoir activement pris part à un attentat contre une mosquée à Chiraz, dans le sud de l'Iran, en avril 2018. Ledit attentat avait causé la mort de 14 personnes.

D'autres éléments à charge ont été présentés par la justice iranienne. En effet, il est reproché au germano-iranien d'avoir noué des contacts avec les services de renseignements américains et israéliens dans le but de déstabiliser la république islamique. Les partisans de Jamshid Sharmahd ont toujours réfuté ces accusations et ont à plusieurs reprises interpellé l'Allemagne pour défendre la cause su sexagénaire. Berlin a mis en place des mécanismes pour venir en aide à Jamshid Sharmahd mais cela n'a pas suffi, car l'homme a été condamné à mort le 22 février dernier. Dans la foulée, l'Allemagne va expulser deux diplomates.

La réponse de l'Iran ne s'est pas attendre puisque Téhéran vient d'expulser à son tour deux diplomates allemands. Pour se justifier, les premières autorités ont indiqué que l'Allemagne, s'est immiscée dans les affaires intérieures et judiciaires de l'Iran. "La République islamique d'Iran agira avec détermination contre toute demande excessive " a livré Nasser Kanani, le ministre des affaires étrangères de la république islamique. Téhéran ne reconnaît pas le statut de la double nationalité ce qui complexifie d'avantage le dossier