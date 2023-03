Les propos du ministre israélien de la Défense, Bezalel Smotrich, ont fortement déplu à la France. Le mercredi 1er mars 2023, après que deux Israéliens ont été tués alors qu’ils passaient près de la ville palestinienne de Houwara, il avait déclaré : « Je pense que Houwara devrait être anéantie », avant d’ajouter : « Je pense que c'est ce que devrait faire l'État d'Israël ». Le membre du gouvernement israélien avait tenté de rectifier le tir en indiquant sur Twitter qu’il « ne voulait pas anéantir Houwara, mais seulement agir de manière ciblée contre les terroristes ». En dépit de cela, plusieurs pays ont dénoncé ces propos initiaux.

« Ces propos sont inacceptables, irresponsables et indignes »

Au nombre de ces derniers figure la France, qui a fait part de sa consternation, lors d'un point de presse électronique. Selon les propos de la porte-parole de la diplomatie française : « Nous sommes consternés par les propos du ministre israélien Bezalel Smotrich concernant le village palestinien de Huwara. Ces propos sont inacceptables, irresponsables et indignes de la part d'un membre du gouvernement israélien ». Elle a continué en estimant que : « Ces propos ne font qu'attiser la haine et alimentent l'engrenage de la violence actuel. Une fois de plus, la France appelle le gouvernement israélien, au titre des obligations internationales qui lui incombent en sa qualité de puissance occupante, à protéger les civils palestiniens et à poursuivre les auteurs des violences ».

Pour rappel, les propos de la porte-parole de la diplomatie interviennent plusieurs mois après que Paris a appelé les autorités israéliennes à arrêter leur politique de colonisation. Le ministère français des Affaires étrangères avait rappelé à l’État hébreu qu’il faut préserver le statu quo, sur les lieux saints à Jérusalem, après la visite du ministre israélien de la Sécurité nationale sur l’esplanade des Mosquées. « La France réitère sa préoccupation après la visite du ministre israélien de la Sécurité nationale sur l’Esplanade des Mosquées le 3 janvier. Elle rappelle la nécessité de préserver le statu quo historique sur les Lieux saints à Jérusalem et souligne l’importance du rôle spécifique de la Jordanie à cet égard » avait indiqué, entre autres, le ministère dans un communiqué.