A l’instar des femmes du monde entier, l’Association des Anciennes Volleyeuses du Bénin (2AVB) en collaboration avec l'Association Omnisports des Femmes engagées pour le développement et la démocratie (FEDD- Bénin), et Femme au Sport ont pris l'initiative de célébrer la Journée internationale de la femme du 08 mars. A cette occasion, elles ont décidé de mettre en vitrine les volleyeuses béninoises qui ont émergé dans leur domaine d’activités pour insuffler de l’espoir pour la jeunesse. Ces anciennes volleyeuses qui sont des femmes inspirantes, des modèles de leadership ont prouvé à la face du monde qu’il est possible de cumuler études et sport et évoluer dans la vie.

La Fédération béninoise de volleyball (FBVB) à travers son point focal Genre, 2AVB, FEDD Bénin et Femme au Sport ont souhaité réaliser le portrait de 12 femmes volleyeuses qui sont des repères, ceci pour inspirer les plus jeunes. Il faut signaler que dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes de 2023, le thème retenu est : " pour un monde digital inclusif : Innovation et technologies pour l'égalité des sexes".

Pour les femmes de 2AVB, FEDD-Bénin et Femme au Sport , il s’agira dans un premier temps de démarrer une action digitale avec le portrait et parcours de ces volleyeuses inspirantes qui ont impacté dans divers domaines d’activités et ont été identifiées en vue d’informer un grand nombre de femmes et Jeunes filles à travers différents réseaux numériques et différents canaux de communication et ensuite le 11 mars prochain , après un match d'exhibition entre anciennes et jeunes joueuses, il sera mis en place un temps de discussion et de partage des sujets dans un débat participatif.