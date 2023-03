Le personnel de l'ensemble des unités de productions de textile installées dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé -Zè (GDIZ) n'est pas resté en marge de cette célébration le mercredi 08 mars 2023 de la journée internationale du droit des femmes. L'ensemble des unités de productions de textile était à côté des femmes qui ont accouché ou à terme de leur grossesse dans les centres de santé de Sékou dans la commune d'Allada et de l'arrondissement de Dodji-Bata dans la commune de Zè.

Les bras chargés de kits pour nouveau-nés appelés ‘’trousseau de naissance’’, une délégation des femmes du parc textile de la GDIZ conduite par Imelda Sounou a semé la joie dans le cœur de huit femmes enceinte ou en passe d’accouchement. Pour la cheffe de la délégation de la GDIZ, « nous avons décidé de nous tourner vers une cible un peu spécial c'est-à- dire, les femmes qui ne se retrouvent peut-être pas en égalité de moyens et de capacité, financière face à certains défis naturels, notamment les défis de reproduction ». Elle a précisé que ce geste vise à «corriger un peu ce déséquilibre auquel elles pourraient être amenées à faire face dans ce moment où elles portent la vie ». C'est pourquoi, ils ont ciblé des femmes enceintes et à terme ou des femmes qui viennent récemment d’accoucher.

Débordée de joie, Julianna Goutondé, devenue maman pour la première fois, a remercié ses généreux donateurs. « C'est très gentil de la part des donateurs. Je prie Dieu pour qu'il les bénisse et les comble de d'abondance de grâce», a-t-elle lâchée. Et Marguerite Nougbodin d'implorer la miséricorde divine sur l'ensemble du personnel des unités de production textile de la GDIZ. Au Centre de santé de l'arrondissement de Dodji-Bata, Bernice Zoungbowénon, sage-femme d'Etat dans ce centre, s'est réjouie de ce noble geste que le personnel de l'ensemble des unités de productions de textile a fait à l'endroit des femmes accouchées et gestantes à terme.

« Vous avez pensé à nos femmes. Beaucoup accouchent mais, les conditions ne sont pas toujours favorables», a-t-elle affirmé. Car selon elle, elles accouchent dans des situations défavorables. C'est pour cela qu'elle a martelé que «ces femmes sont heureuses aujourd’hui», grâce à eux surtout en cette journée internationale de la femme où ils sont venus dans leur centre et qu'ils ont « participé au bonheur de ces femmes», en leur donnant le sourire et en leur permettant « d’avoir l’espoir de continuer».

« C’est une grande initiative que vous avez eu ce jour-ci. Nous vous remercions énormément. Nous sommes heureuses », a-t-elle tenu à préciser avant de conclure que « ce genre d’initiatives ne vient pas forcément ici. On n'est pas très priorisé sur la liste mais, vous avez décidé d'accompagner ces femmes. Elles sont heureuses aujourd'hui grâce à vous. Nous vous disons merci du profond de notre cœur».