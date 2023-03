« Santé rénale pour tous : se préparer à l’inattendu, soutenir les plus vulnérable ! », c’est le thème retenu cette année pour la journée mondiale du rein. Prévu pour le 09 mars dernier, la journée internationale du rein a été célébrée en différé par la Société Béninoise de Néphrologie ce samedi 11 mars 2023. Ce fut l'occasion d'offrir une séance de dépistage grand public gratuit aux populations à la place Etoile Rouge de Cotonou. Cet événement a connu la présence du ministre béninois de la santé, Benjamin Hounkpatin.

Environ 1,3 million de décès liés à l'insuffisance rénale sont enregistrés chaque année dans le monde. La Journée Mondiale du Rein est dédiée à la sensibilisation du grand public à l'importance de la protection du rein. Les affections du rein sont souvent silencieuses et dépistées à l'approche du stade terminal, elles exposent les patients à des soins très coûteux et à de graves complications sanitaires. ‹‹ Le traitement des maladies rénales coûte excessivement cher. Donc mieux vaut les prendre en amont que d'en venir aux complications en aval ››, a affirmé le médecin néphrologue Séraphin Ahoui.

Alors dans le cadre de la prévention de cette maladie, les populations ont été gratuitement dépistées. Les dépistages de l'hypertension et du diabète ont également été faits car, il s'agit des maux à risque pour le rein. Des conseils ont été donnés aux personnes qui ont une mauvaise habitude alimentaire. ‹‹ Quelques problèmes ont été détectés sur mes reins, alors que je me sentais en parfaite santé. Ils m'ont donné quelques conseils et ils m'ont dit de venir au service de néphrologie du CNHU pour le reste ››, a confié un homme de la quarantaine qui s'est fait dépisté sur les lieux.



Ces maladies concernent également les enfants. L'un des premiers symptômes qui doit alerter sur un cas d'insuffisance rénale aigue chez les enfants est la baisse brutale de la quantité d'urine. L'enfant affecté par l'insuffisance rénale développe des œdèmes et gonfle. Il est pâle et exposé à la fatigue et à l'anémie. Il peut également présenter un retard de croissance. Cependant, les maladies du rein peuvent être aussi asymptomatiques chez l'enfant. Ce qui augmente les risques de complication. ‹‹ Je viens d'apprendre que les enfants aussi peuvent souffrir de problèmes de rein. Je veux aller chercher mon enfant et le faire dépister aussi ››, a affirmé une dame de la trentaine rencontrée sur les lieux.