La Russie a adopté ce 31 mars une nouvelle doctrine de politique étrangère, désignant l'Occident comme une "menace existentielle" et appelant à combattre sa "domination". Ce changement intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et les pays occidentaux, notamment en raison de la situation en Ukraine, poussant Moscou à renforcer ses liens avec la Chine et d'autres pays asiatiques.

La nouvelle doctrine souligne la nécessité de lutter contre la domination des États-Unis et d'autres pays hostiles, tout en cherchant à renforcer les relations économiques et diplomatiques avec des pays amis situés sur le continent eurasien. Par ailleurs, la Russie accorde une importance particulière à ses relations avec les pays africains et se présente comme un rempart pour les peuples du "monde russe".

Enfin, la nouvelle doctrine aborde également le domaine moral, appelant à contrer les tentatives d'imposition de principes idéologiques néolibéraux et pseudo-humanistes. Cette nouvelle stratégie marque une rupture profonde avec l'Occident et reflète la volonté de la Russie de s'affirmer face à la domination occidentale sur la scène internationale.