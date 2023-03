Les autorités russes ont annoncé qu'à partir du 1er mars 2023, un certain nombre d'entités russes ne pourront plus utiliser des messageries instantanées étrangères. Cette interdiction s'appliquera à des applications telles que Telegram, WhatsApp, Viber, Discord et d'autres. Selon le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias de masse, la loi édictant cette interdiction a été amendée pour interdire le transfert de données personnelles par le biais de messageries instantanées étrangères lors de la fourniture de services publics ou de l'exécution d'une tâche gouvernementale.

En outre, cette interdiction s'appliquera aux entreprises à participation publique et aux établissements financiers. Les entreprises devront donc chercher des alternatives aux messageries instantanées étrangères dans les tâches quotidiennes de l'administration. Il s'agira par exemple de transmettre des documents de paiement ou fournir des informations contenant des données personnelles de citoyens russes ou des données sur les transferts d'argent lors de la fourniture de services publics ou de l'exécution de tâches étatiques ou municipales.

Cette annonce intervient dans un contexte de méfiance croissante à l'égard des applications étrangères. En effet, les autorités américaines ont interdit aux agences fédérales et à leur personnel l'utilisation de l'application chinoise TikTok, considérée comme une menace pour la sécurité nationale. Cette décision des autorités américaines a été prise après des préoccupations similaires soulevées par d'autres pays.