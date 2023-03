L’Europe ne pourra pas se séparer, du jour au lendemain, de la Russie. C’est du moins ce qu’on peut comprendre des propos du chef de la diplomatie autrichienne, Alexander Schallenberg, dans un entretien accordé au média britannique Reuters. Selon lui, la Russie restera toujours importante pour le continent européen, tout en estimant que penser autrement est une illusion. « Penser qu'il n'y aura plus de Russie et que nous pouvons nous découpler dans tous les domaines est illusoire » a-t-il déclaré, ajoutant que même si Vienne arrêtait d’entretenir les liens avec Moscou, cela « ne peut pas arriver du jour au lendemain ».

L’Autriche a toujours fait part de sa « neutralité perpétuelle »

« Dostoïevski et Tchaïkovski restent une partie de la culture européenne, que cela nous plaise ou non. Elle continuera d'être notre plus grand voisin. Elle restera la deuxième plus grande puissance nucléaire du monde » a-t-il déclaré. Notons que depuis de le début de l’offensive lancée par la Russie, l’Autriche a toujours fait part de sa « neutralité perpétuelle » inscrite dans la constitution. Selon le parti d’extrême droite, FPÖ, la Russie tout comme l’Ukraine est responsable de la guerre. Le parti politique estime que Vienne doit toujours adopter la même politique chez Kiev et Moscou.

Pour rappel, si l’Autriche a contribué aux sanctions européennes contre la Russie, elle n’a cependant pas livré d’armes à Kiev. La position neutre de l’Autriche avait fait réagir plusieurs personnalités politiques. Ainsi, pour des diplomates et spécialistes, la pertinence de cette question doit être débattue. Pour eux, il s’agit d’un principe qui ne protège pas Vienne. Ils avaient donc, via une lettre ouverte, proposé au gouvernement d’ouvrir le débat sur la question. Cependant, l’Etat estime que la neutralité est intangible, tout en mettant l’accent sur le fait que la priorité était la conduite d’une politique de recherche de partenariat avec d’autres pays de l’UE n’appartenant pas à une alliance militaire.