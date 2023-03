La revalorisation salariale a semé la joie sur le visage des fonctionnaires de l’Etat sauf sur ceux des communes qui n’ont fait aucun constat sur leurs fiches de paie. Une situation qui inquiète énormément le secrétaire général de la Cosi Bénin Noël Chadaré et qui a affirmé avoir fait des démarches pour sa résolution. La classe des agents de l’administration publique qui agit dans les mairies du Bénin semble être laissé pour compte dans la revalorisation salariale effectuée par le gouvernement.

Face à leurs cris de cœur répétés, le secrétaire général de la Confédération des syndicats indépendants du Bénin (Cosi-Bénin) Noël Chadaré est revenu encore pour donner des explications sur toutes les démarches faites par son organisation à l’endroit des autorités concernées par ce dossier de cette frange de l’administration béninoise. Présent sur l’émission hebdomadaire « Le grand format » de Canal 3 ce dimanche 26 mars 2023, l’invité a déclaré avoir pris part à toutes les rencontres qui ont abouti à l’augmentation des salaires des fonctionnaires.

Ainsi, au mois de janvier 2023, alors que tous les agents de l’administration publique ont commencé à percevoir le montant de cette revalorisation, rien n’est fait pour les fonctionnaires des mairies selon le syndicaliste. « Face à cela, il fallait agir », a-t-il indiqué. Car pour lui, on ne peut pas faire une revalorisation salariale dans un secteur et ne pas le faire dans l’autre. Dans ce cas, il s’agit d’une discriminatoire inacceptable. « Nous avons tenu une rencontre avec le ministre de la décentralisation Raphaël Akotègnon le 16 janvier et c’est donc suite à cela qu’en février, les agents territoriaux ont commencé par percevoir au même titre que ceux des autres ». Un ouf de soulagement qui ne sera pas de longue durée. « Mais, à notre grande surprise, le 7 mars 2023, ils ont repris ce qu’ils donnaient aux agents comme sursalaire ». C’est suite à cela que nous avons reçu l’invitation du ministre de la décentralisation .

Selon ses explications, c’est le fonds Fadec qui servait au payement des agents alors que cela ne devrait pas être le cas. C’est ainsi, qu’à travers une circulaire, le ministre rappelait à l’ordre les mairies qui avaient déjà commencé à payer. Selon les explications du ministère, les fonds Fadec étaient destinés aux autres activités et donc qu’il ne fallait pas y puiser pour payer le salaire des agents de la mairie. M Chadaré a dit être toujours en contact avec les ministères concernés par ce dossier car, « tant qu’il reste à faire, rien n’est fait ». « Je ne me réjouis pas parce qu’une partie des travailleurs est satisfaite. Ma lutte est générale », a-t-il déclaré.