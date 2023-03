Fort du succès du programme en Arménie, l'académie Sourmind parrainée par Webb Fontaine ont décidé de mettre pied à l'étrier en Afrique la société Webb Fontaine a décidé de mettre le pied à l’étrier en Afrique. Hier mardi 14 mars, le Directeur Général de Webb Fontaine Bénin Anicet Houngbo et le Directeur des technologies de Webb Fontaine Group Ara Shamirzayn ont animé une conférence de presse pour présenter le format Afrique du programme Sourcemind pour révolutionner l’ingénierie des logiciels en Afrique.

Dans un monde en perpétuelle mutation où l’informatique et l’intelligence artificielle prennent la place de l’homme, il y a un grand défi à lever en formant les jeunes à mieux s’adapter à ces temps et à prendre très vite la mesure de ses exigences. Webb Fontaine a compris cela depuis quelques années déjà en développant le programme Sourcemind qui, à travers l’académie éponyme, dispense des enseignements de haute qualité aux futurs ingénieurs en logiciel. Elle propose des cours axés sur l’acquisition des compétences, des connaissances et de l’expérience nécessaires pour exceller dans les métiers de technologie. C’est la première formation du genre sur le continent africain. « Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mission élargie de l'académie, qui entend développer les offres d'éducation et de formation dans le secteur des technologies de l'information au profit d'une couche plus large de la population, afin d'attirer et de conserver les meilleurs talents africains de plus en plus nombreux sur le continent », explique le DG Webb Fontaine Bénin Anicet Houngbo qui ajoute que : « L'académie Sourcemind est une institution dynamique et avant-gardiste qui dispense un enseignement de haute qualité aux futurs ingénieurs en logiciel à travers des cours axés sur l'acquisition des compétences, des connaissances et de l'expérience nécessaires pour exceller dans les métiers de la technologie ».

Gratuite mais exigeante

Le programme est conçu pour capter les jeunes talents dans le domaine et leur permettre d’avoir des meilleures chances de réussite. C’est pourquoi « cette formation est gratuite et accessible à toute personne désireuse de renforcer ses compétences dans le domaine de la technique » comme l’a si bien précisé M. Houngbo. Les conditions de participation sont assez souples. Il faut être un jeune diplômé universitaire qui souhaite débuter sa carrière dans l'industrie informatique, être passionné de technologie, avoir un bon niveau en anglais et être une ouvert d'esprit, et ayant fait l’option de se reconvertir dans le génie logiciel. Mais bien que gratuit, les cours sont assez exigents. « Les cours sont ouverts à ceux qui ont un background. Il faut être d’un certain niveau pour pouvoir suivre les cours », clarifie M. Ara Shamirzayn. La preuve, sur la centaine de dossiers reçus, seulement vingt seront retenus. « Ceux-ci vont suivre une formation pendant six mois. Mais à mi-parcours, soit trois mois après, une évaluation permettra de n’en retenir que dix. Ceux qui sont éliminés seront remplacés par dix autres ayant suivi des formations antérieures et le niveau nécessaire pour continuer », a-t-il confié.

Weeb Fontaine est le leader mondial dans le développement de logiciels contribuant à la facilitation du commerce et de la modernisation des douanes. Elle développe des systèmes informatiques de dernière génération et offre des solutions de guichet unique, d’e-paiement, en douanes et des systèmes de communautaire portuaire. Présent au Bénin depuis 2017, Webb Fontaine accompagne le gouvernement dans la mise en place du guichet Unique du Commerce extérieur. Sur ce projet, un staff de plus d’une vingtaine de jeunes, majoritairement spécialisés dans le domaine de la technologie, a été mobilisé.